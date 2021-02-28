«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз: Анчелотти и Хамес не отстанут от зоны Лиги чемпионов

1 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ливерпульцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех клуба из Саутгемптона оценён экспертами в 3.58. А ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон» 1 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Саутгемптон» (01.03.2021)

Февраль 2021 года незаметно пролетел, на смену ему приходит весна. Футбольный сезон продолжается: в еврокубках набирает ход стадия плей-офф, а во внутренних чемпионатах буйствует второй круг. АПЛ добралась до 26-го тура, программа которого завершится 1 марта поединком «Эвертона» и «Саутгемптона».

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В прошлом матче «ириски» гостили у соседа «Ливерпуля» и забрали дерби со счётом 2:0. Интереснее в атаке, разумеется, смотрелся действующий чемпион Англии, но гости забили первый мяч уже на третьей минуте, что сильно помогло и сказалось на ходе поединка. Второй мяч пришёлся с пенальти на 83-й минуте.



Победа в дерби помогла синим сравняться с бандой Юргена Клоппа в турнирной таблице первенства. После 25-го тура они идут на седьмой строчке, набрав ровно 40 очков. Дистанция до пятёрки лучших составляет всего три пункта, при этом есть ещё одна игра в запасе.



«Саутгемптон» ещё в прошлом сезоне успел зарекомендовать себя как клуб, с которым стоит считаться. А нынешний начал так удачно, что ему даже пророчили место в еврокубках. Однако вот уже полтора месяца не получается одержать победу в первенстве, последний успех случился ещё в начале января. Что любопытно — тоже с «Ливерпулем».

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С тех пор в чемпионате Англии «святые» провели восемь игр, семь из них окончились поражениями и лишь одна — ничьей. Кошмарный отрезок спустил команду на 14-е место в таблице, после 25 игр в активе ровно 30 очков. Понятно, что зона вылета не беспокоит, но на еврокубки рассчитывать вряд ли получится.



Заметно сказываются кадровые потери. Сейчас, например, в лазарете находятся Ибраима Диалло с Тео Уолкоттом и Кайлом Уолкер-Питерсом. Также буквально на днях к ним присоединились новичок Такуми Минамино, забивший два мяча в четырёх матчах, и Ориоль Ромеу.



Последний, к слову, является ключевым полузащитником оборонительного плана в команде, без него сильно рискует просесть центральная линия. Что только на руку подопечным Карло Анчелотти. Дело в том, что итальянец сможет рассчитывать на вернувшихся Калверта-Льюина и Аллана, а это серьёзное подкрепление.

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Несомненно, «Саутгемптон» постарается дать бой. Хотя шансов при таких раскладах против «Эвертона», который находится в хорошем настроении после победы в дерби, всё же маловато. А потому мы бы рискнули и проверили лобовую победу ливерпульцев за коэффициент 2.25.



Также можно при желании рассмотреть индивидуальный тотал синих больше 1.5 мяча за 2.17. Оборона «святых» сильно хромает, аж 24 пропущенных мяча за восемь предыдущих поединков в АПЛ. В среднем за игру выходит ровно три штуки. Катастрофа.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон» 1 марта 2021 года

«Эвертон» одолел в дерби «Ливерпуль», плюс возвращаются в строй важные игроки, настроение должно быть в порядке. А «Саутгемптон» продолжает мучиться из-за нескончаемых травм: в обороне беда, результаты просели. На наш взгляд, «святым» будет очень тяжело в Ливерпуле. Берём П1 за 2.25.



Ставка: победа «Эвертона» за 2.25.