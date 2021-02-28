Карен Хачанов — Стэн Вавринка. Прогноз: третья ракетка России не справится со швейцарцем

Хачанов быстро покинул Australian Open, а в Роттердаме россиянину не повезло с жеребьёвкой.

1 марта Карен Хачанов и Стэн Вавринка сыграют в матче первого круга соревнований в Роттердаме (Нидерланды). Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова. Ставки на его победу принимаются по коэффициенту 1.84. Коэффициент на победу Вавринки составляет 1.98.

Коэффициенты букмекеров на матч соревнований в Роттердаме Хачанов — Вавринка 1 марта 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Стэн Вавринка получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.74, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.07. Поставить на третий сет можно за 2.45.

Анализ матча первого круга турнира в Роттердаме Карен Хачанов — Стэн Вавринка (01.03.2021)

Заявка соревнований в Роттердаме в этом году получается огненной. В турнире примут участие сразу четыре представителя топ-10 мирового рейтинга и восемь игроков топ-20. Такой звёздный состав участников отразился и на жеребьёвке — в первом же круге встретятся 20-й номер рейтинга Стэн Вавринка и 21-я ракетка мира Карен Хачанов.

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Оба теннисиста практически синхронно вылетели с Открытого чемпионата Австралии и с тех пор в официальных матчах не играли. Почти три недели без соревновательного тенниса вряд ли существенно сказались на игроках, однако более возрастной Вавринка явно успел полноценно восстановиться и подготовиться к новому турниру.

Стэн и Карен ранее трижды играли друг с другом, победить титулованного швейцарца у Хачанова получилось лишь однажды. Важно, что все три встречи прошли на хардовых кортах — на этом же покрытии проводится и турнир в Роттердаме. Интересно, что в обоих случаях, когда очная встреча завершалась победой Вавринки, счёт был 2-0. Хачанов же выиграл в трёх сетах — таким образом Стэн всегда берёт у россиянина как минимум одну партию.

Казалось бы, теннисисты соседствуют в рейтинге АТР, однако их путь к двадцатке был разным. Если Вавринка более-менее восстановился от регулярных травм, поднял уровень тенниса и вернулся в топ-20, то Хачанов наоборот несколько сдал в плане результатов и постепенно выпадает из когорты лучших игроков мира.

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Удивительно, но при всех исходных данных фаворитом матча букмекеры считают Хачанова. Ужасная концовка прошлого сезона, где было четыре поражения в пяти матчах и не самый впечатляющий старт нового года — при таких раскладах делать ставку на успех россиянина крайне рискованно.

В то же время Вавринка достаточно уверенно себя чувствовал как в конце прошлого года, так и в начале этого. Впечатление подпортил лишь ранний вылет с Открытого чемпионата Австралии — в пяти сетах он, не сумев реализовать тройной матчбол, уступил Мартону Фучовичу. С точки зрения игры Стэн снова стал напоминать себя прежнего и это сразу же отразилось на результатах.

Интересно, что Вавринка встретится с Хачановым не только в одиночном разряде соревнований. Теннисисты стали соперниками и по матчу первого круга парного разряда. При этом партнёром Вавринки станет Душан Лайович — соперник ещё одного россиянина Даниила Медведева. Возможно, в дуэте с Андреем Рублёвым Хачанов сможет одолеть Вавринку.

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Пока же возьмём победу Вавринки, благо что коэффициент хороший. Карен по-прежнему демонстрирует бледный и нестабильный теннис, для побед над крепкими оппонентами этого как правило не хватает.

Ставки на матч Хачанов — Вавринка в Роттердаме 1 марта 2021 года

В матче равных соперников всё же прослеживается преимущество Вавринки, который в последнее время выглядит мощнее и стабильнее. Вполне вероятно, что российский теннисист сможет дать бой сопернику, но не более. Стэн одержит победу и выйдет во второй раунд турнира.

Прогноз: победа Вавринки за 1.98.