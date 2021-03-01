СКА — «Динамо» Мн. Прогноз: Брагин и Бурдасов не станут церемониться с клубом из Беларуси

2 марта состоится первый матч стартового раунда плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.50, а успех минчан оценён в 5.80.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Мн 2 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Динамо» Мн будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.30. Гол в первые десять минут идет за 1.76.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Минск (02.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе уже весна, а это значит, что пора приниматься за плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пара месяцев должны получиться жаркими.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: Хартикайнен и Амиров увязнут в защите челябинцев «Салават» выдал серию из девяти побед в феврале, но всё равно попал в первом раунде на челябинцев.

Кубок Гагарина стартует во вторник, 2 марта, четырьмя поединками, три из них начнутся в 19:30 мск. В Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца» местный СКА будет принимать минское «Динамо». Петербуржцам в первом раунде достался интересный соперник, минчане играют сами и дают играть другим.



По итогам регулярки клуб из Беларуси набрал 67 очков, заняв 15-е место в сводной таблице и седьмое место в Западной конференции. Финский «Йокерит» догнать было трудно, а в последних двух встречах белорусы добыли одну победу. «Северсталь» выбила две из двух и оказалась выше.



С атакой у подопечных канадского специалиста Крэйга Вудкрофта проблем нет: в среднем за игру они совершают 29,02 броска (у того же СКА, к примеру, только на 0,25 броска больше). За 60 матчей наколотили 167 голов, что на два больше, чем у крепкой «Магнитки». Гораздо чаще возникают вопросы к обороне.

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174 пропущенные шайбы в 60 встречах регулярного чемпионата КХЛ – это много. Больше пропустили всего лишь пять команд: «Витязь», «Нефтехимик», «Сочи», «Куньлунь» и рижское «Динамо». Никто из них, к слову, не вышел в плей-офф. У СКА качественная атака, может и наказать.



Сами петербуржцы заняли первое место в дивизионе Боброва, а потому второе место в Западной конференции не отдали даже столичному «Динамо». В 60 играх 82 очка, 178 заброшенных шайб и только 126 пропущенных. Да и на своём льду они выглядят довольно здорово, так что определённое преимущество получат.



Шесть из семи последних домашних игр команда Валерия Брагина выиграла в основное время, пришлось повозиться только с ярославским «Локомотивом» (3:2 ОТ). Стоит также отметить, что в среднем за поединок «армейцы» свои три шайбы заталкивают, хотя «сухих» побед за два последних месяца только две штуки.

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Любопытно, что СКА встречался дома с минским «Динамо» буквально на днях, 27 февраля. Соперники успели прогреться и присмотреться друг к другу перед серией. Хозяева выглядели чуть интереснее и заслуженно одержали победу, итоговый счёт – 4:2. На наш взгляд, и на этот раз стоит ожидать примерно того же.



Санкт-петербургский клуб смотрится предпочтительнее, но минчане могут и ответить. Мы бы проверили ставку «П1 + обе забьют» за коэффициент 1.87. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в семи из девяти последних противостояний в Санкт-Петербурге.

СКА — «Динамо» Мн: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 марта 2021 года

Соперники уже успели провести репетицию, 27 февраля они встречались в Санкт-Петербурге в последний день регулярного чемпионата КХЛ. СКА одержал победу со счётом 4:2. На наш взгляд, и на этот раз стоит ожидать примерно того же. На своём льду петербуржцы хороши, да и в целом выглядят предпочтительнее. Однако недооценивать минское «Динамо» не стоит, без гола «зубры» не останутся.



Ставка: победа СКА + обе забьют за 1.87.