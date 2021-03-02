ЦСКА — «Спартак». Прогноз: «армейцы» спокойно заберут московское дерби у Олега Знарка

ЦСКА не проигрывал «Спартаку» в основное время с сентября 2013 года.

3 марта состоится первый матч стартового раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.54, успех «Спартака» идёт за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Спартак» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 3 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.95. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (03.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ начинается самое интересное. Регулярный чемпионат наконец-то завершился: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Будем надеяться, что март и апрель вернут всё с лихвой.

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Кубок Гагарина продолжится в среду, 3 марта, четырьмя матчами. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве ЦСКА сразится со «Спартаком». Вывеска изумительная: дерби, многолетнее принципиальное противостояние, да ещё и при солидном количестве болельщиков на трибунах. Ограничения ведь потихоньку ослабляют.

Вот только найти интригу в этой паре довольно сложно. Красно-синие держат планку: вроде бы после введения потолка зарплат подавляющего преимущества по уровню исполнителей и длине скамейки нет, однако результаты остались мощными. Регулярный чемпионат прошли сильно, ровно и уверенно.

Первое место в Западной конференции гарантировали досрочно. СКА в нынешнем сезоне не впечатляет, а «Локомотив» и московское «Динамо» угнаться за лидером дивизиона не смогли. В последний день «регулярки» подопечные Игоря Никитина обыграли «Ак Барс» и стали обладателями Кубка Континента.

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А это значит, что они будут иметь преимущество своего льда вплоть до завершения Кубка Гагарина. Тут надо бы добавить, что заключительные матчи ЦСКА проводил в откровенно тренировочном режиме. Проверял в деле молодёжь, активно экспериментировал с составом, широко проводил ротацию.

В общем, со свежестью и энергией у лидеров должен быть полный порядок. А это практически гарантирует красно-белым тяжёлую жизнь. «Спартак» так и не смог набрать ход. Скомканная предсезонка для команд Олега Знарка — огромная потеря. Плюс огромное количеств травм и повреждений, из-за чего состав почти всегда был далёк от оптимального.

«Витязь» всё же обогнали и восьмое место на Западе заняли, но с таким ЦСКА будет сложно что-то сделать. Красно-синие могут валять дурака в проходных матчах, а вот в плей-офф редко допускают потерю концентрации. Кроме того, принципиальный соперник — это отличный раздражитель, потому дерби фаворит отдаёт крайне редко.

Собственно, в предыдущий раз «Спартак» выигрывал у соседа в основное время аж в сентябре 2013 года. С тех пор стороны пересеклись 19 раз. «Армейцы» уступили лишь дважды, причём оба раза в овертайме. Справедливости ради, при Знарке аутсайдер стабильно даёт бой и осложняет гранду жизнь.

Достаточно сказать, что в пяти предыдущих случаях результаты оказались следующими: три овертайма и две победы ЦСКА с разницей в одну шайбу. Похоже, что-то подобное ждёт нас и на этот раз. Гости стиснут зубы и сделают всё возможное, хотя разница в уровне исполнителей в какой-то момент всё же скажется.

Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85 и П1 + обе забьют за 2.00. Без гола красно-белые вряд ли останутся, но свободы в чужой зоне не получат. Ждём чего-то в духе 3:1 или 3:2.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 марта 2021 года

Под руководством Олега Знарка гости исправно дают бой в дерби, а иногда даже оказываются сильнее. Но разница в уровне исполнителей и длине скамейки слишком существенная. Скорее всего, красно-белые дадут бой ЦСКА, забьют одну-две шайбы и доведут игру до концовки, но не более того. На сегодня это команды разного уровня.

Ставка: ЦСКА победит + обе забьют за 2.00.