«Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин найдёт подходит к Шипачёву и Яшкину

2 марта состоится первый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.49, а успех череповчан оценён в 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Динамо» М — «Северсталь» 2 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что 1-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол в первые десять минут идет за 1.81.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Северсталь» Череповец (02.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе уже весна, а это значит, что пора приниматься за плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев должны получиться жаркими.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: Хартикайнен и Амиров увязнут в защите челябинцев «Салават» выдал серию из девяти побед в феврале, но всё равно попал в первом раунде на челябинцев.

Кубок Гагарина стартует во вторник, 2 марта, четырьмя поединками, три из них начнутся в 19:30 мск. В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» местное «Динамо» будет принимать «Северсталь» из Череповца. Череповчане априори неудобный соперник для москвичей, а потому скучно быть не должно.



Подопечные Владимира Крикунова проводят крайне достойный сезон. За 60 игр регулярного розыгрыша КХЛ сумели набрать 84 очка и забраться на третью строчку в сводной таблице. Правда, обойти СКА в конференции всё равно не удалось, поскольку они были вторыми у себя в дивизионе, а петербуржцы у себя как раз первыми. Прелести регламента.

Зато результаты у москвичей в последнее время практически безупречные. В 12 играх одержали 10 побед в основное время, одну в овертайме над «Йокеритом» и лишь однажды уступили нижегородскому «Торпедо» по буллитам. При этом стоит отметить неплохую игру в обороне.

«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Воробьёв и Мозякин смажут первый матч в Магнитогорске Год назад клуб из Казахстана выбил «лис» в пяти матчах, но с тех пор многое изменилось.

На этом солидном отрезке бело-голубые пропустили всего лишь 18 шайб, то есть 1,5 штуки в среднем. Отличный показатель. А забили целых 52 раза, то есть больше четырех шайб в среднем. И это уже довольно громкая заявка на успешное выступление в Кубке Гагарина.



Впрочем, «Северстали» тоже есть чем похвастаться: с формой в последних играх порядок. За десять предыдущих поединков команда потерпела только три поражения от крепких ЦСКА, «Локомотива» и как раз от «Динамо» М. В остальных семи случаях у неё пять побед в основное время и две в овертаймах.



Хотя сильно это «стальным» не помогло. По итогу они набрали 68 очков и заняли 13-е место в сводной таблице КХЛ и шестое в Западной конференции. Отрыв от завершившего сезон на девятой строчке «Витязя» составил целых девять пунктов, а до четвёрки лучших в конференции и вовсе не хватило 15 очков.

«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Зидан, Кроос и Модрич не смогут сыграть по-королевски Чудовищные проблемы с травмами не мешают мадридскому гранду исправно набирать очки в Ла Лиге.

В гостях череповчане играют нестабильно. Если говорить про основное время, то за 30 выездов получилось одержать только восемь побед при 12 поражениях. Одержавшему 20 побед в 30 домашних играх столичному «Динамо» нечего бояться, букмекеры справедливо считают его фаворитом.



Однако ждать много голов мы бы всё же не стали. «Северсталь» довольно мало забивает, значительно меньше только у четвёрки худших клубов КХЛ. Но и у московского клуба могут возникнуть проблемы, ведь встречи с череповчанами для него получаются довольно напряжёнными.



На наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 5.5 шайбы» за коэффициент 1.92. Как минимум до овертайма хозяева дойти сумеют, преимущество по уровню исполнителей заметное. Да и статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в семи из десяти последних случаев.

«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 марта 2021 года

Столичное «Динамо» находится в отличной форме, букмекеры справедливо считают его фаворитом. Однако встречи с «Северсталью», как правило, получаются напряжёнными, не ждём изменения традиции и сейчас. Но на много голов рассчитывать не стоит: череповчане забивают не так часто, а у москвичей в обороне порядок.



Ставка: «Динамо» М не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92.