«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз: 21-я победа Гвардиолы подряд. Да ещё и лёгкая

2 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех гостей оценён экспертами в 18.00. А ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» (02.03.2021)

«Манчестер Сити» продолжает проходиться катком по всем соперникам. В минувшие выходные подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 20-ю победу подряд во всех турнирах. Следующим соперником «горожан» станет «Вулверхэмптон» — команда, которая в прошлом сезоне дважды вставляла палки в колёса «Сити».

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Действительно, обе встречи «Сити» и «Вувлз» в АПЛ сезона-2019/2020 завершились победами «волков» — 3:2 и 2:0. Уже в новом сезоне победу одержал «Сити» — 3:1. Впрочем, эти два чемпионата кардинально отличаются друг от друга. Если «Вулверхэмптон» и в прошлом, и в позапрошлом сезонах регулярно доставлял проблемы грандам, то в нынешнем розыгрыше АПЛ команда несколько поутихла.

«Сити» же, наоборот, прибавил и прямо сейчас кажется чуть ли не единственным претендентом на титул. По крайней мере отрыв становится колоссальным, поскольку остальные заданный темп не тянут. Не может «Вулвз» рассчитывать и на наличие в центре атаки Рауля Хименеса, а именно он являлся главным страйкером команды на протяжении последних нескольких лет.

В частности, в трёх последних матчах с «Сити» мексиканец дважды отправлял мяч в ворота Эдерсона. Помимо Хименеса, в предстоящем матче не сыграют Даниэль Поденсе и Вийи Боли — не менее ключевые игроки для Нуну Эшпириту Санту.

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У «Сити» же всё прекрасно не только в плане результатов, но и с точки зрения состава — пролечившийся некоторое время Кевин Де Брёйне окончательно вернулся на поле и полноценно руководит действиями команды в последних двух матчах. Пропустит игру лишь Натан Аке, так и не застолбивший за собой место в основном составе.



Текущая форма «Вулвз» могла бы быть далеко не самой лучшей, если бы не внезапные победы над крепкими середняками — «Саутгемптоном» и «Лидс Юнайтед». Команда, играя в исключительно контратакующий футбол, тем не менее сумела добыть две важнейшие победы.

С «Сити» нужно будет сыграть аналогично, но ведь это команда Гвардиолы, которая набила руку на уверенных победах в режиме экономии энергии. А тотальный контроль мяча порой не позволяет оппонентам подумать не только о контратаках, но и о банальном переходе через центр поля.

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Без Хименеса и Поденсе в составе атакующий потенциал «волков» падает практически до нуля. Единственным, кто может придумать что-то впереди, является Педру Нету, но хватит ли его на то, чтобы сделать гол в ворота команды, которая в 28 матчах АПЛ пропустила лишь 16 мячей? Сомнительно.



Мы видели уже много матчей, когда представитель английской Премьер-лиги хочет пересидеть «Манчестер Сити» на своей половине поля. И если ранее это удавалось многим, то в текущем сезоне «горожане» попросту укатывают таких соперников в асфальт. Похоже, так будет и на этот раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 марта 2021 года

«Сити» однозначно будет играть в свою игру — тотальный контроль и проникающие передачи. Без ряда ключевых исполнителей основного состава «Вулвз» будет тяжело как обороняться, так и атаковать. Вряд ли им удастся выжать из себя даже забитый гол. Ждём победы фаворита всухую.



Ставка: сухая победа «Ман Сити» за 1.69.