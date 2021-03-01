«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Ковальчук превзойдёт Дацюка в первом матче серии

2 марта состоится первый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех екатеринбуржцев оценён в 4.50.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 2 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что 1-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Автомобилист» Екатеринбург (02.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе уже весна, а это значит, что пора приниматься за плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг было крайне мало. Впрочем, следующая пара месяцев должна получиться жаркой.

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Кубок Гагарина стартует во вторник, 2 марта, четырьмя поединками, три из них начнутся в 19:30 мск. Омский «Авангард» на льду «Арены-Балашихи», где он временно квартируется, сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Омичи выдали неплохой сезон, интересно будет посмотреть на них в плей-офф.



За 60 встреч регулярного розыгрыша КХЛ им удалось набрать 84 балла, что соответствует четвёртой строчке в сводной таблице. Однако второе место в Восточной конференции они не упустили, поскольку оказались лучшими в дивизионе Чернышёва. Да и ближайшие преследователи отстали на три пункта.



Тягаться с «Ак Барсом» на дистанции не получилось. Стабильности не хватало, хотя в феврале выступали бодро. За 13 последних матчей «ястребы» потерпели всего три поражения, два из которых в гостях и в овертайме. В остальных же десяти случаях девять побед в основное время и одна в овертайме.

«Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин найдёт подходит к Шипачёву и Яшкину В семи из десяти последних очных встреч соперники забивали не больше пяти шайб.

При этом «Авангард» номинально домашние встречи проводит гораздо интереснее. В 30 поединках на своём льду одержана 21 победа в основное время и забито сразу 98 шайб. То есть в среднем за игру получается более трёх штук. Лучше цифры показали только «Ак Барс» и «Локомотив».



Екатеринбургский «Автомобилист» по итогам регулярки выступил крайне средне, хотя задачу-минимум – выход в плей-офф – выполнил. В 60 играх набрал 68 очков: 12-е место в сводной таблице и седьмое – в Восточной конференции. Хвалить совсем не за что, ресурсы позволяли бороться за преимущество своего льда в первом раунде.



При этом у екатеринбуржцев примерно одинаковое количество побед и поражений в основное время и совсем не впечатляющая разница забитых и пропущенных шайб. Причём относительное равенство как дома, так и в гостях. Однако тут стоит обратить внимание на последние результаты команды, которые навевают тоску.

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В тех же 13 предыдущих матчах «Автомобилист» потерпел девять поражений, восемь из которых в основное время. Обыграны были не самые сильные «Барыс», «Нефтехимик» и «Сочи», с последним клуб встречался дважды. А при таких раскладах можно подумать над победой «Авангарда» за 1.85, сейчас он выглядит банально интереснее.



Альтернативный вариант – комбинированная ставка «1Х + тотал больше 3.5» за 1.74. Такой вариант заходил в пяти из восьми последних очных противостояний. Да и обычно встречи между «Авангардом» и «Автомобилистом» получаются довольно результативными.

«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 марта 2021 года

«Авангарду» вполне по силам переиграть екатеринбургский клуб в первой встрече серии. Омичи дома здорово выступают, да и в целом имеют отличную форму. А вот «Автомобилист» в последнее время заглох, ничего серьёзного от него не ждём. Проблемы в обороне серьёзные, а давление «ястребы» непременно организуют.



Ставка: победа «Авангарда» за 1.85.