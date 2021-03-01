«Ювентус» — «Специя». Прогноз: Роналду и Рэмси поберегут силы, но три очка заберут

2 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Специя». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу туринского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех гостей оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 6.30.
Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Серии А «Ювентус» — «Специя» 2 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.
Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Специя» (02.03.2021)
Неожиданная ничья в матче 24-го тура Серии А с «Вероной» (1:1) поставила под серьёзный вопрос ещё теплющиеся шансы «Ювентуса» на чемпионство. Исправляться Андреа Пирло и его команде нужно в матче со «Специей». Иначе борьба за скудетто закончится досрочно.
«Интер» и «Милан» в минувшем туре обошлись без осечек. А потому отставание «Юве» от миланских клубов возросло уже до 10 и шести очков соответственно. Впереди ещё много матчей, но если «Милан» ещё может угодить в игровую яму, то «Интер» выглядит мощно и практически не ошибается.
Своими результатами подопечные Антонио Конте дают понять: если кто-то и планирует побороться с ними за чемпионство, то терять очки с командами уровня «Вероны» нельзя. Благо что из всех остальных турниров нерадзурри вылетели, график в оставшиеся месяцы будет приятный.
«Ювентус» и сам понимает, чего может стоить субботняя ничья, а поэтому к матчу со «Специей» вся команда подойдёт в абсолютно другом настрое. Особенно с учётом того, как завершился матч первого круга, проходивший на домашнем стадионе «Специи». Тогда туринский гранд выиграл без каких-либо вариантов — 4:1.
Нельзя не отметить тот факт, что «Специя» всё же умеет играть с грандами. В текущем сезоне они уже сняли скальп с «Наполи» (2:1), «Милана» (2:0) и «Ромы» (3:0, пусть и «технические»). Во многом именно благодаря таким сенсационных успехам команда и находится не в зоне вылета, а на достаточно комфортном 14-м месте турнирной таблицы Серии А.
Существенной проблемой для «Юве» может стать ситуация с травмированными. На протяжении всего 2021 года туринцы испытывали кадровые проблемы, а в последние недели они лишь ухудшились — в лазарет угодили Альваро Мората и Джорджи Кьеллини. Очевидно, что они не смогут помочь со «Специей» а будут восстанавливаться к более важным играм.
Стоит отметить, что о травмах Леонардо Бонуччи, Пауло Дибалы и Артура известно уже давно — к их отсутствию «Юве» даже удалось несколько адаптироваться. Теперь же, когда помимо Артура и Дибалы, травмировался ещё и Мората, атакующий потенциал команды может сильно просесть. Впрочем, вряд ли это помешает «Ювентусу» забить, ведь на острие атаки у туринцев по-прежнему есть Криштиану Роналду.
Как бы то ни было, на поле встретятся абсолютно разные по классу команды, одной из которых победа просто необходима, а другой не так важна. Существуют большие сомнения, что «Специя» будет оказывать серьёзное сопротивление, особенно если пропустит быстрый гол. Намечается очередная рабочая, спокойная и не самая крупная победа «Ювентуса».
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Специя» 2 марта 2021 года
Сложно представить, что «Юве», при очень тяжёлом календаре и предстоящим ответном матче Лиги чемпионов с «Порту», полетит вперёд с желанием забить как можно больше мячей. Скорее нас ждём спокойный матч, в котором «Специя» даже не забьёт, тогда как туринцы ограничатся одним или двумя забитыми мячами.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.47.
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