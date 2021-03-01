«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд и Санчо сделают шаг к долгожданному трофею

«Боруссия» из Мёнхегладбаха не могла обыграть «шмелей» шесть лет. В январе 2021 года серия прервалась.

2 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу дортмундской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех хозяев оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Боруссия» М — «Боруссия» Д 2 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча Кубка Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд (02.03.2021)

Центральным матчем четвертьфинальной стадии Кубка Германии явно станет противостояние двух «Боруссий» — дортмунсдкой и мёнхенгладбахской. После сенсационного вылета из турнира «Баварии» именно эти две команды, наравне с «РБ Лейпцигом», считаются основными претендентами на трофей.

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А это значит, что немецкие клубы получили столь редкий шанс на полноценный трофей (Суперкубок Германии, пожалуй, можно вынести за скобки). Ещё одну изюминку матчу придаёт тот факт, что нынешний главный тренер мёнхенгладбахцев Марко Розе уже подписал предварительный контракт с представителями Дортмунда.

Ближайшим летом он сменит одну «Боруссию» на другую. Поклонники «жеребят» уже активно высказывают свою позицию по такому решению специалиста — уже несколько недель все соцсети забиты сообщениями разозлённых болельщиков. Хотя пути назад, ясное дело, нет.



Впрочем, даже невзирая на скорый уход Розе наверняка хочет как можно быстрее выиграть первый трофей в Германии. Возможно, встреча с дортмундским грандом даже в какой-то степени будет для него принципиальной. Особенно с учётом того, что первая победа над «шмелями» за долгие шесть лет пришла совсем недавно — в конце января мёнхенгладбахцы победили со счётом 4:2.

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В самом деле, до января 2021 года «Боруссия» М не могла обыграть представителей Дортмунда аж с апреля 2015 года. При этом во всех 12 матчах, которые расположились между двумя победными играми, три очка неизменно забирали «шмели». В виду этого недавнюю победу мёнхенгладбахцев можно рассчитывать как случайность.



Стоит отметить, что у подопечных Марко Розе в целом идёт чёрная полоса — четыре поражения в пяти последних матчах и лишь унылые 0:0 с «Вольфсбургом». После тех самых январских 4:2 команда выиграла всего лишь однажды — 2:1 в кубковом матче со «Штутгартом». Поводов для радости не видно.



У «Боруссии» из Дортмунда в последнее время всё наоборот — результаты несколько выровнялись и появилась прежняя остроатакующая игра. После провального отрезка, где в шести матчах Бундеслиги выиграли лишь однажды, пришли три победы подряд, в том числе и важнейшие 3:2 в выездном матче Лиги чемпионов с «Севильей». В огне и Эрлинг Холанд, который в трёх матчах сделал 4+2.

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Положительная динамика наблюдается у дортмундцев и в плане травмированных футболистов. Если перед матчем двухнедельной давности с «Севильей» в лазарете команды находилось сразу семь футболистов, то сейчас их количество сократилось до четырёх.

Выздоровевшие Лукаш Пищек, Торган Азар и Роман Бюрки могут сильно помочь команде в предстоящем кубковом матче. Потому возьмём проход дортмундцев, благо что коэффициент вполне неплох.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Боруссия» М — «Боруссия» Д 2 марта 2021 года

Судя по последним результатам, существенно больше шансов на проход дальше именно у дортмундской «Боруссии». Пусть команда и играет на выезде, встретится она с крайне удобным для себя соперником, а отличная форма лидеров лишь поможет «шмелям» добыть положительный результат. Хозяева в последнее время совсем не впечатляют.



Ставка: проход «Боруссии» Д за 1.68.