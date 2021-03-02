Фавориты определены, но это хоккей! Все может измениться в любой момент.

«Ак Барс» и ЦСКА побьются за Кубок Гагарина. Вмешается ли СКА в их разборки?

2 марта стартует плей-офф Кубка Гагарина. 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата вступят в борьбу за медали. Кто же фаворит в битве за трофей? Букмекеры уже дали свой прогноз и он довольно тривиальный. По мнению аналитиков, Кубок Гагарина достанется ЦСКА или «Ак Барсу». Правильно ли это? Разбираемся в раскладах.

Кубок Континента достался ЦСКА. Уедет ли Кубок Гагарина в Казань?

Итак, букмекеры считают главными фаворитами команды, которые разыграли Кубок Континента в последний день регулярного чемпионата. В итоге почетный приз достался ЦСКА, который смог победить в Казани. Но приз – это не самое главное. Сейчас эксперты оценивают шансы этих команд одинаково – коэффициентом 4.00. Стоит учитывать, что Кубок Континента даст «армейцам» преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф, в том числе и в финале.

В первом раунде Кубка Гагарина проблем ни у тех, ни у других возникнуть не должно. Казанцы сыграют с нижегородским «Торпедо» (коэффициент на победу в Кубке Гагарина – 500.00). У «армейцев» задача посложнее, ведь им играть дерби против «Спартака» (400.00). Игровое преимущество на стороне ЦСКА, но у этого противостояния будет и большой эмоциональный аспект. Вряд ли спартаковцы смогут выбить фаворита, но уж потрепать нервы принципиальному сопернику Олег Знарок и компания должны.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: «армейцы» спокойно заберут московское дерби у Олега Знарка ЦСКА не проигрывал «Спартаку» в основное время с сентября 2013 года.

Сможет ли Брагин потеснить фаворитов?

Следом в списке фаворитов идет СКА Валерия Брагина. Клуб из Санкт-Петербурга не слишком блистал в регулярке, свой отпечаток наложил и коронавирус. Но СКА остается серьезной силой, состав петербуржского клуба вполне позволяет бороться за Кубок Гагарина. И букмекеры котируют СКА довольно высоко – коэффициентом 6.00.

В первом раунде у команды Брагина соперник вполне проходимый. Минское «Динамо» (коэффициент – 500.00) впервые за несколько лет смогло пройти в плей-офф, что само по себе — большой успех для клуба из Беларуси. Так что СКА должен проходить. Ну а дальше все будет зависеть от Валерия Брагина. Этому специалисту есть что доказывать. Как показывает практика, если не выигрывать в КХЛ, можно лишиться и поста в сборной.

Ковальчук – темная лошадка

Дальше букмекеры ведут сразу 3 клуба. Шансы «Авангарда», «Металлурга» и московского «Динамо» они оценили коэффициентом 10.00. У Ильи Ковальчука не срослось с Кубком Стэнли, но почему бы не отправиться в поход за Кубком Гагарина?

Правда, если брать тройку этих клубов, то у «Авангарда» самый серьезный соперник – «Автомобилист» (100.00) во главе с Павлом Дацюком. Екатеринбуржцы не блистали в регулярном чемпионате, но их уровень мастерства уж точно позволяет бороться с «Авангардом».

Непросто будет и «Металлургу», которому в соперники выпал «Барыс» (150.00), а вот у московского «Динамо», по оценке букмекеров, самый простой соперник. Шансы «Северстали» эксперты оценили коэффициентом 1000.00, это самая высокая цифра из всех. Кажется, аналитики намекают на то, что для череповецкого клуба сам факт попадания в плей-офф – уже победа.

Ну и за 15.00 можно поставить на «Локомотив» или «Салават Юлаев». По мнению экспертов, первый раунд эти клубы должны пройти, но чтобы в их руках оказался Кубок Гагарина, нужно, чтобы все условия сложились в один большой пазл. Ярославцы сыграют на старте плей-офф с «Йокеритом» (130.00) а уфимцы – с «Трактором» (60.00).

А на кого ставите вы в этом розыгрыше Кубка Гагарина? Оставляйте свои варианты в комментариях!