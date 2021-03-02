«Страсбург» — «Монако». Прогноз: Головин рвётся в Лигу чемпионов. «ПСЖ» и «Лион» рядом

3 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех клуба из Страсбурга оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Монако» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «Монако» (03.03.2021)

Весна вступила в свои законные права. В европейских чемпионатах давно буйствует второй круг, в еврокубках набирает ход стадия плей-офф. Вернулась даже РПЛ! А французская Лига 1 тихой сапой добралась до 28-го тура, все десять поединков которого упакованы в один день, 3 марта.

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Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к выступлению «Монако», за который играет полузащитник сборной России Александр Головин. Монегаски, находящиеся в превосходной форме, отправятся на «Стад де ла Мено» в гости к местному «Страсбургу». Начало игры – в 23:00 мск.



В прошлом туре подопечные Нико Ковача принимали нестабильный «Брест» и одержали очередную победу (2:0). Преимущество хозяев было заметным на протяжении всей встречи, но голы случились во втором тайме лишь после выхода Головина на замену. Собственно, россиянин отдал две голевые передачи.



Теперь беспроигрышная серия в первенстве составляет 12 игр, за это время удалось одержать десять побед. В турнирной таблице, набрав 55 очков за 27 туров, монегаски идут на четвертом месте. Дистанция до лидера «Лилля» составляет всего четыре пункта, а отрыв от ближайшего преследователя «Метца» – все 14.

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Выглядит «Монако» сейчас действительно отлично, но недооценивать предстоящего соперника слишком опасно. Даже несмотря на то, что «Страсбург» идёт на 15-й строчке в таблице, оторвавшись всего на шесть пунктов от зоны вылета, он всё равно представляет серьёзную угрозу.



К слову, в последнем туре гостил у «Лилля» и отобрал у претендента на титул очки (1:1). Понятно, что лидер чемпионата Франции на своём поле постарался забрать инициативу и сыграть первым номером. Но примечательно здесь то, что гости открыли счёт в первом тайме, а хозяева спаслись лишь на 86-й минуте.



И это далеко не все подвиги клуба из Страсбурга. За 16 предыдущих туров в первенстве он потерпел всего лишь четыре поражения, пропустив на таком внушительном отрезке только 18 мячей. При этом нет никаких проблем с результативностью: за эти несколько месяцев было забито 22 гола.

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«Монако» по праву считается фаворитом, он дважды в нынешнем сезоне обыгрывал сам «ПСЖ», в последний раз всухую. Однако оборона по-прежнему не вызывает доверия. В среднем за игру подопечные Нико Ковача пропускают не меньше мяча, да и на выезде позволяют сопернику наносить по воротам по десять ударов.



А при таких раскладах мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.75. В огневой мощи монегасков сомневаться не приходится, но «Страсбург» знает, как играть вторым номером, и может подловить гостей. Да и статистика личных встреч не против, соперники забивают друг другу уже шесть поединков кряду.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Монако» 3 марта 2021 года

В огневой мощи «Монако» нет никаких сомнений: в прошлой игре клуб снова забил два мяча, а помог в этом Александр Головин. Однако теперь монегаскам придётся попотеть, ведь соперник знает, как играть вторым номером, и в последние месяцы выглядит достойно. Ждём голов в обе стороны, статистика личных встреч не против.



Ставка: обе забьют за 1.75.