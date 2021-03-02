«Уфа» — «Урал». Прогноз: холодно, зрителей мало, голов ещё меньше. Это Кубок России!

3 марта февраля состоится перенесённый матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех гостей оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Уфа» — «Урал» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Уфа» — «Урал» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» (03.03.2021)

Жеребьёвка Кубка России свела в 1/8 финала две команды, борющиеся за сохранение прописки в элите российского футбола. В Уфе команда Рашида Рахимова сыграет с «Уралом». Матч может сложиться абсолютно как угодно, хотя букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам.

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Изначально поединок должен был состояться в конце февраля, однако его перенесли из-за аномальных морозов. 3 марта в Башкортостане температура тоже будет отрицательной, но всё же условия окажутся куда более приятными. Обещают совсем небольшой минус, который не должен доставить футболистам лишних проблем.



Осеннюю часть чемпионата «Уфа» закончила двумя минимальными поражениями — от «Ротора» и «Краснодара». В целом же в турнирной таблице РПЛ команда располагается на второй строчке с конца. До спасительной 12-й позиции не хватает девять очков и, как кажется, как минимум стыковых матчей «Уфе» не избежать.



«Урал» же напротив ушёл на зимнюю паузу на мажорной ноте. Две ничьи подряд (в том числе и с ЦСКА) и победа над «Сочи». Всего же у команды Юрия Матвеева лишь одно поражение в последних восьми матчах РПЛ — впечатляющий результат, который и помог «Уралу» существенно оторваться от зоны вылета.

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Ровно так же клубы продолжили выступать и после зимней паузы — «Уфа» бесславно проиграла «Химкам» (1:2), тогда как «Урал» в выездном матче с «Краснодаром» лишь в самой концовке упустил победу (2:2). Таким образом, после матчей 20-го тура РПЛ стало ясно, какая из команд лучше готова ко второй половине сезона.



Единственную личную встречу в этом сезоне противники провели в начале ноября. Тогда «Урал» при достаточно уверенной игре одержал выездную победу со счётом 2:1. Опыт побед на стадионе «Уфы» уже имеется. Можно замахнуться на ещё один успешный результат, на этот раз в Кубке России.



Нельзя не отметить, что судя по метеорологическому прогнозу температура в день проведения встречи может упасть ниже минус 5 градусов. Сложно сказать, кому даст преимущество такое развитие событий, ведь оба клуба привыкли работать в суровых зимних условиях. Скорее это просто скажется на качестве футбола.

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Удивительно, но при всех исходных данных специалисты продолжают считать небольшим фаворитом матча «Уфу». Даст ли фактор домашнего поля необходимое преимущество представителям Башкортостана? Вряд ли. Да и затяжного переезда у «Урала» не предвидится, ведь 500 километров между городами можно достаточно комфортно и быстро преодолеть даже на клубном автобусе. На наш взгляд, шансы гостей как минимум не ниже, но ждать высокой результативности тут точно не стоит.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Уфа» — «Урал» 3 марта 2021 года

Учитывая непростые погодные условия и тот факт, что встретятся не самые забивные команды РПЛ, следует присмотреться к варианту с тоталом меньше. Надо держать в уме формат матча — дополнительное время не предусмотрено. Потому уже в середине второго тайма соперники могут согласиться на ничью в желании определить победителя в серии пенальти.



Ставка №1: проход «Урала» за 2.08.

Ставка №2: тотал меньше 2 гола за 1.89.