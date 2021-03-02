«Милан» — «Удинезе». Прогноз: ещё один подарок «Интеру» в борьбе за скудетто от Пиоли

3 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу миланского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех гостей оценён экспертами в 4.45 А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Серии А «Милан» — «Удинезе» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.62.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе» (03.03.2021)

Когда в начале января «Милан» на несколько матчей остался без своего главного атакующего дуэта Чалханоглу-Ибрагимович, всем показалось, что тут-то и начнутся проблемы тогда ещё лидера турнирной таблицы. Так и получилось: в трёх матчах без двух ключевых исполнителей команда дважды проиграла, вылетела из национального кубка и потеряла лидерство в Серии А.

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В конце января Хакан и Златан вернулись в строй, положительные результаты вернулись, однако теперь оба футболиста снова угодили в лазарет. В ситуации, когда «Милану» уже просто нельзя терять очки. Ведь первая строчка турнирной таблицы потеряна, а сзади подпирают «Рома» и «Ювентус». Очевидно, что придётся очень тяжело уже в ближайшем матче с «Удинезе».



Во многом и потому, что «Удинезе» является неуступчивым соперником конкретно для россонери — лишь четырежды миланский клуб обыграл «чёрно-белых» в 10 последних очных встречах. Даже победу в матче первого круга текущего сезона «Милан» усилиями Ибрагимовича вырвал лишь в самой концовке. В той встрече, помимо Златана, играл и Чалханоглу.



На травмах Ибры и Чалханоглу проблемы миланцев не заканчиваются, ведь в предстоящем матче не смогут сыграть ещё два нападающих — Анте Ребич и Марио Манджукич. Не сможет рассчитывать Стефано Пиоли и на Исмаэля Бенассера. Большие проблемы настигли команду в важнейший отрезок сезона.

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Есть проблемы и у «Удинезе». В частности, с «Миланом» не сыграет Жерар Деулофеу, однако вряд ли его можно назвать ключевым футболистом — он и без того часто травмируется, а 1+1 в 13 матчах Серии А не слишком впечатляют. Остальные игроки команды уже слишком давно травмированы, чтобы выделять их отсутствие именно в матче с красно-чёрными.



Учитывая такие серьёзные проблемы именно в атаке, вряд ли клубы порадуют болельщиков открытым и ярким футболом. В нападении у «Милана» может выйти Даниэле Мальдини, а его способность забивать голы в большом количестве пока под вопросом. В целом же судьбу может решить один-единственный гол.



Предположение о малом количестве забитых мячей подтверждается и статистикой, ведь «Удинезе» один из самых «засушливых» клубов Серии А. Команда мало забивает, но и мало пропускает и в большей части матчей чемпионата её результаты низовые.

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В последних десяти матчах подопечные Луки Готти забили всего 11 мячей. Не забивной в последнее время и «Милан» — пять голов в пяти последних матчах (при наличии Ибрагимовича и Чалханоглу в составе практически в каждой из игр). На таком фоне классический тотал меньше 2.5 мяча смотрится хорошо. Коэффициент солидный, 2.06.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе» 3 марта 2021 года

Нас ожидает достаточно спокойный матч с небольшим количеством опасных моментов. «Милану» некем атаковать — кадровых потерь много, вариантов не хватает. Поэтому вполне возможно, что хозяева сделают упор на контроль мяча и кроссы. Такая стратегия обычно приводит к низовому результату матча.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.06.