«Кристал Пэлас» — «МЮ». Прогноз: лёгкая прогулка для Сульшера и Рашфорда перед «Ман Сити»

3 марта состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 23:15. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех лондонцев оценён экспертами в 7.50. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что перенесенный матч 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «МЮ» (03.03.2021)

Весна вступает в свои законные права. Стартовала стадия плей-офф еврокубков, а в европейских чемпионатах буйствует второй круг. Английская Премьер-лига продолжает баловаться изменениями в календаре, 3 марта состоятся сразу три перенесённых поединка 29-го тура, хотя недавно завершился 26-й тур.

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Свою перенесённую встречу раньше запланированного проведут в том числе «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Начало – в 23:15 мск. Имя фаворита сомнений не вызывает. Манкунианцы проводят хороший сезон и в последнее время крайне редко проигрывают в чемпионате Англии.



Последнее (и единственное за четыре месяца) поражение в первенстве датируется концом января. Тогда на совсем поле сенсационно уступили глубокому аутсайдеру «Шеффилду» со счётом 1:2. После успели провести шесть встреч, в которых дважды победили и четыре раза сыграли вничью. Осечек, конечно, многовато.



Впрочем, небольшое количество побед не мешает «красным дьяволам» занимать вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. За 26 матчей набрали ровно 50 очков. Правда, дистанция до лидирующего «Ман Сити» составляет уже 12 пунктов, а отрыв от ближайшего преследователя «Лестера» – всего лишь один.

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Также подопечные Уле-Гуннара Сульшера могут похвастаться выходом в 1/8 финала Лиги Европы. На носу двухматчевое противостояние с «Миланом», но сперва предстоит разобраться с «Кристал Пэлас» и зарубиться в дерби с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.



И если «горожане» вполне могут выдать от ворот поворот, то «орлы», как кажется, особых проблем доставить не должны. В турнирной таблице они идут на 13-й строчке, набрав 33 очка за 26 матчей. Отрыв от зоны вылета составляет ровно десять пунктов, ситуация рабочая. Можно даже сказать — привычная.



Но последние результаты вряд ли радуют Роя Ходжсона. В четырёх предыдущих турах лондонский клуб набрал только четыре из 12 возможных очков, потерпев два поражения. Обыграть удалось лишь нестабильный «Брайтон» (2:1), хотя тогда «чайки» нанесли аж 25 ударов, а «орлы» только три.

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Проблемы с результативностью у «Кристал Пэлас» уже не первый сезон. В текущем, к слову, моменты создаются постольку-поскольку – даже меньше девяти ударов в среднем за матч. А забить за 26 туров получилось всего 29 мячей, по меркам АПЛ маловато.



Любопытно также, что в трёх из четыре последних матчах лондонцы не забивали, а с такими показателями против «МЮ» будет крайне тяжело. Манкунианцы по-прежнему идут без выездных поражений в чемпионате Англии и пропускают на выезде не так часто. А потому чего-то серьёзного от хозяев мы бы ждать не стали.



Интересно выглядит комбинированная ставка «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.68. «Манчестеру» перед дерби с Гвардиолой имеет смысл сэкономить силы, благо что глубина состава позволяет проводить изменения. Да и в последнее время красные голами тоже не радуют.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ» 3 марта 2021 года

«Кристал Пэлас» довольно скромно выглядит в атаке, да и в последних играх был, мягко говоря, неубедителен. «Манчестер Юнайтед» на выезде в АПЛ до сих пор не проиграл и, на наш взгляд, сумеет продолжить серию. Хотя и от манкунианцев голевого парада не ждём. Вырисовывается Х2 через общий низ.



Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.68.