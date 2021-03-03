«Фиорентина» — «Рома». Прогноз: Кокорин — мимо кассы. Мхитарян покажет мастер-класс

3 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу римского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех хозяев оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Серии А «Фиорентина» — «Рома» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85 а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» (03.03.2021)

Одним из центральных матчей 25-го тура Серии А станет поединок «Фиорентины» и «Ромы». Команды по-разному выступают в этом сезоне, однако их противостояние всегда привлекает к себе массу внимания. Фактор Александра Кокорина только добавляет интереса. По крайней мере для отечественных любителей футбола. Правда, поводов для радости пока нет.

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Проблемы «Фиорентины», которые руководство пыталось решить через зимние трансферы, никуда не делись. Команда одержала лишь одну победу в пяти последних матчах и три — в десяти поединках. «Фиалки» обыграли невзрачную «Специю», но проиграли «Удинезе» и «Сампдории». С такими результатами даже спокойный финиш в серединке не обеспечить.

Шутки шутками, но если всё продолжится в том же духе, то команде придётся бороться за выживание. Пока же у подопечных Чезаре Пранделли 25 очков, что на семь больше, нежели у «Кальяри», который открывает зону вылета. Запас имеется, но уровень амбиций был принципиально иным.



Не впечатляет и Александр Кокорин, который после переезда во Флоренцию пока лишь дважды появлялся на поле в концовках матчей. Похвастать Александру нечем — ни моментов, ни тем более голов в Серии А у него нет. За экс-форварда «Спартака» приходится отдуваться Душану Влаховичу, который забил два гола в трёх последних поединках.

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Ещё одной неприятной новостью является травма Джакомо Бонавентуры, отсутствие которого непременно скажется на действиях в середине поля. Помимо него не сыграет и Кристиан Куаме, который тоже является важной частью основного состава. В общем, потерь достаточно.



«Рома» же, напротив, в начале года демонстрирует очень качественный футбол. Если вычеркнуть недавнее поражение от «Милана», то команда Паулу Фонсеки выиграла пять из последних семи матчей и всерьёз рассчитывает на финиш в зоне Лиги чемпионов. Шансы неплохие.



У «волков» тоже есть проблемы с составом, ведь уже второй матч подряд пропустит главный бомбардир Эдин Джеко. В первой же игре без него команда проиграла «Милану». Так что Фонсеке придётся серьёзно подумать, прежде чем выставить состав на встречу с «Фиорентиной».

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Как бы то ни было, того уровня футбола, что демонстрирует в последнее время «Фиорентина», недостаточно для победы над коллективом уровня «Ромы». Даже в не самой лучшей форме «Рома» стабильно обыгрывает «фиалок» — в пяти последних очных встречах им удалось выиграть трижды, при этом один из матчей завершив вничью. Удобный соперник для столичного клуба. Возьмём П1, коэффициент выше двойки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» 3 марта 2021 года

Если «Фиорентина» и в лучшие свои сезоны далеко не всегда обыгрывала «Рому», то о чём мы можем говорить в ситуации, когда «фиалки» близки к зоне вылета? Даже невзирая на статус выездного матча, «Рома» должна убедительно обыгрывать соперника, находящегося в глубоком кризисе.



Ставка: победа «Ромы» за 2.09.