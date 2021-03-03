«Фиорентина» — «Рома». Прогноз: Кокорин — мимо кассы. Мхитарян покажет мастер-класс

3 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу римского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех хозяев оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.50.
Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Серии А «Фиорентина» — «Рома» 3 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85 а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» (03.03.2021)
Одним из центральных матчей 25-го тура Серии А станет поединок «Фиорентины» и «Ромы». Команды по-разному выступают в этом сезоне, однако их противостояние всегда привлекает к себе массу внимания. Фактор Александра Кокорина только добавляет интереса. По крайней мере для отечественных любителей футбола. Правда, поводов для радости пока нет.
Проблемы «Фиорентины», которые руководство пыталось решить через зимние трансферы, никуда не делись. Команда одержала лишь одну победу в пяти последних матчах и три — в десяти поединках. «Фиалки» обыграли невзрачную «Специю», но проиграли «Удинезе» и «Сампдории». С такими результатами даже спокойный финиш в серединке не обеспечить.
Шутки шутками, но если всё продолжится в том же духе, то команде придётся бороться за выживание. Пока же у подопечных Чезаре Пранделли 25 очков, что на семь больше, нежели у «Кальяри», который открывает зону вылета. Запас имеется, но уровень амбиций был принципиально иным.
Не впечатляет и Александр Кокорин, который после переезда во Флоренцию пока лишь дважды появлялся на поле в концовках матчей. Похвастать Александру нечем — ни моментов, ни тем более голов в Серии А у него нет. За экс-форварда «Спартака» приходится отдуваться Душану Влаховичу, который забил два гола в трёх последних поединках.
Ещё одной неприятной новостью является травма Джакомо Бонавентуры, отсутствие которого непременно скажется на действиях в середине поля. Помимо него не сыграет и Кристиан Куаме, который тоже является важной частью основного состава. В общем, потерь достаточно.
«Рома» же, напротив, в начале года демонстрирует очень качественный футбол. Если вычеркнуть недавнее поражение от «Милана», то команда Паулу Фонсеки выиграла пять из последних семи матчей и всерьёз рассчитывает на финиш в зоне Лиги чемпионов. Шансы неплохие.
У «волков» тоже есть проблемы с составом, ведь уже второй матч подряд пропустит главный бомбардир Эдин Джеко. В первой же игре без него команда проиграла «Милану». Так что Фонсеке придётся серьёзно подумать, прежде чем выставить состав на встречу с «Фиорентиной».
Как бы то ни было, того уровня футбола, что демонстрирует в последнее время «Фиорентина», недостаточно для победы над коллективом уровня «Ромы». Даже в не самой лучшей форме «Рома» стабильно обыгрывает «фиалок» — в пяти последних очных встречах им удалось выиграть трижды, при этом один из матчей завершив вничью. Удобный соперник для столичного клуба. Возьмём П1, коэффициент выше двойки.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» 3 марта 2021 года
Если «Фиорентина» и в лучшие свои сезоны далеко не всегда обыгрывала «Рому», то о чём мы можем говорить в ситуации, когда «фиалки» близки к зоне вылета? Даже невзирая на статус выездного матча, «Рома» должна убедительно обыгрывать соперника, находящегося в глубоком кризисе.
Ставка: победа «Ромы» за 2.09.
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