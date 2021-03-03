«Парма» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Эриксен сделают ещё один шаг к чемпионству

Меньше «Пармы» в чемпионате Италии не забивает никто. Шансов против лидера нет.

4 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Интер» Милан. Начало встречи — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Пармы оценён экспертами в 11.25. А ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Серии А «Парма» — «Интер» 4 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч итальянской Серии А «Парма» — «Интер» Милан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Интер» Милан (04.03.2021)

Весна вступила в свои законные права. Многие европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети, а в еврокубках набирает ход стадия плей-офф. Итальянская Серия А добралась до 25-го тура, программа которого завершится 4 марта поединком «Пармы» и миланского «Интера».

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Начнём, пожалуй, с фаворита. Миланцы заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов, лишив себя тем самым еврокубковой весны. Также вылетели из Кубка Италии на стадии полуфинала, уступив «Ювентусу» по сумме двух встреч (1:2 и 0:0). Зато теперь можно полностью отдаться борьбе за чемпионство.



Благо что возможность в кои-то веки есть отличная. За 24 тура подопечные Антонио Конте умудрились набрать 56 очков, обойти соседей из «Милана» и закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от «россонери» комфортный, составляет четыре пункта. А остальные отстают минимум на десять. Право на ошибку имеется.



В прошлом туре «нерадзурри» принимали бойкий «Дженоа», который преобразился с приходом на тренерский мостик Баллардини, и одержали крупную победу (3:0). Стоит только взглянуть на соотношение ударов по воротам. Хозяева приложились 24 раза, а гости только три, хотя владение мячом было равным. Уровень конкретики впечатляющий.

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У «Пармы» же дела крайне плохи. Едва ли предпоследняя строчка входила в планы руководства перед началом сезона. После 24-го тура в активе всего 15 очков, дистанция до безопасной 17-й позиции составляет уже пять пунктов. Хуже выступает только «Кротоне», у него на три очка меньше.



На форму «крестоносцев» без слёз взглянуть трудно. Последняя победа в Серии А датируется концом ноября, то есть случилась чуть более трёх месяцев назад. А всего за 24 попытки получилось одержать только две победы. На фоне кошмарной игры в атаке и в обороне такие цифры выглядят удручающе.



С забитыми и пропущенными мячами у «Пармы» действительно большие проблемы. Пропускают чаще только игроки «Кротоне», а забитых у команды меньше, чем у кого угодно в Серии А. Любопытно, что в десяти предыдущих турах удалось затолкать каких-то шесть голов, а пропустить — все 22. Жуть, просто жуть.

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«Интер» же обладает одной из лучших защитных линий в первенстве и забивает чаще остальных. А ещё он идёт на серии из пяти побед, общий счёт которых составляет 15:1. Не видим смысла мудрить, можно смело выбирать между П2 всухую за 2.09 и П2 с форой (-1.5) за 1.83. Шансов у аутсайдера против претендента на титул мало.



Дело тут ещё и в том, что у хозяев накануне игры обострились проблемы с составом. Главный тренер Роберто Д'Аверса не сможет рассчитывать на нападающего Корнелиуса, получившего травму, а также, как ожидается, на целый ряд других игроков атаки. Под большим вопросом Жервиньо, Зиркзе и Инглезе. Грубо говоря, забивать будет банально некому.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Парма» — «Интер» 4 марта 2021 года

«Парма» проводит провальный сезон: побед нет, голов мало, а пропускают часто. Тут ещё и с нападающими обострились проблемы — много травм. «Интер» же чаще других забивает, обладает одной из лучших защитных линий в Серии А и находится в отличной форме. Что-то кроме уверенной победы гостей увидеть здесь трудно.



Ставка: победа «Интера» всухую за 2.09.