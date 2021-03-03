«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Павел Дацюк поможет уральцам не поплыть после 0:3

В первой игре омичи дважды реализовали лишнего и не пропустили. Уральцам нужно добавлять.

4 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.77, успех «Автомобилиста» идёт за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 4 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 4 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Автомобилист» (04.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ начинается самое интересное. Регулярный чемпионат наконец-то завершился: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Будем надеяться, что март и апрель вернут всё с лихвой.

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Кубок Гагарина продолжится в четверг, 4 марта, четырьмя матчами. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Балашихе «Авангард» вновь сразится с «Автомобилистом». Первая игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0, хотя нельзя сказать, что преимущество подопечных Боба Хартли оказалось подавляющим.

Уральцы оказали достойное сопротивление, а второй период и вовсе забрали. Создали внушительное количество моментов, эпизодами неплохо запирали «ястребов» в зоне, нагружали Игоря Бобкова. В общем, на гол они точно наиграли и разгрома, пожалуй, не заслуживали.

Однако исход кажется абсолютно справедливым. Разницу, как это часто бывает, сделали детали. Прежде всего — спецбригады. Подопечные Билла Питерса свои три попытки откатали вхолостую, а вот соперник из четырёх удалений реализовал два. Лишнего не выдумывал: броски от синей линии, давление на «пятачке», подправления и добивания.

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Ян Коварж достаточно выручал, но внятной помощи от полевых хоккеистов не дождался. Бобков же накопил пару-тройку отличных спасений, а большего не потребовалось. «Автомобилист» прибили удаления: не дожали во втором периоде, а сразу после второго перерыва дважды пропустили в формате «4-на-5».

Между теми шайбами прошло меньше трёх минут. А уж допускать нарушение численного состава в заключительной 20-минутке поединка плей-офф — почти преступление. Неудивительно, что за него последовало наказание. Дальше гости совсем потухли и были скорее ближе к четвёртой пропущенной шайбе, чем к голу престижа.

Тренерскому штабу екатеринбуржцев предстоит проделать работу над ошибками. Накануне они явно проигрывали в средней зоне: разогнаться и преодолеть синюю линию без осложнений удавалось по большим праздникам. А в позиционном нападении выглядели достаточно предсказуемо.

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В то же время в стартовые 40 минут подопечные Билла Питерса показали, что готовы бороться в серии. Четырьмя матчами с таким хоккеем тут дело не ограничится, надо только разобраться со спецбригадами. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 1.83 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.46.

Выбор зависит от вашей склонности к риску. Ждём довольно вязкого и закрытого хоккея. Скорее всего, с меньшим количеством удалений. «Авангард» показал, что даже восьми минут в большинстве ему может хватить для того, чтобы превратить близкий поединок в разгром.

Коэффициент в районе 2.50 на первый гол в исполнении уральцев кажется завышенным. Омичи, конечно, сильнее, но перекос в линии слишком велик. В этой серии всё только начинается.

«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 марта 2021 года

«Автомобилист» накануне не был настолько хуже, однако разница в спебригадах оказалась колоссальной. Две шайбы в меньшинстве за три минуты превратили заключительные 15 минут в формальность. Екатеринбуржцам нужно свести количество удалений к минимуму, тогда шансы зацепиться станут осязаемыми. В первом матче они смотрелись недурно, особенно во втором отрезке.

Ставка: «Автомобилист» откроет счёт в матче за 2.46.