«Динамо» — «Северсталь». Прогноз: Крикунов и Разин покажут, что такое настоящий плей-офф

4 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.45, а успех череповчан оценён в 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Динамо» М — «Северсталь» 4 марта 2021 года

Букмекеры считают, что 2-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» М — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.15. Гол в первые десять минут идет за 1.85.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Северсталь» Череповец (04.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев должны получиться жаркими.

«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Мозякин, Диц и Голдобин возьмут паузу после 11 шайб за час В первой игре магнитогорцы выиграли со счётом 7:4. С такой защитой «Барысу» в Кубке Гагарина делать нечего.

Кубок Гагарина продолжится в четверг, 4 марта, четырьмя поединками, три из них начнутся в 19:30 мск. В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» местное «Динамо» снова будет принимать «Северсталь» из Череповца и попробует развить свой успех. Сейчас счёт в серии 1-0 в пользу столичного клуба.



Противостояние москвичей и череповчан исторически получается равным. К слову, в 36 очных поединках обе стороны добыли по 18 побед, а потому пересечение соперников в 1/4 финала плей-офф Западной конференции заранее предвещало много борьбы. И стартовая встреча серии тому подтверждение.



Оппоненты не избегали силовой игры, напротив, местами прибегали даже к грубым приёмам. За час хоккея на двоих набралось больше одного периода штрафных минут. А в одном из эпизодов нападающему хозяев Даниилу Тарасову вовсе потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку. Пленных тут брать не планируют.

СКА — «Динамо» Минск. Прогноз: Брагину рано радоваться, клуб из Беларуси не отстанет В первом поединке серии «Динамо» смотрелось здорово и вполне могло зацепиться.

Впрочем, бросать по воротам игроки тоже не забывали, на двоих совершили целых 63 броска. Но здесь уже слово брали голкиперы, встреча завершилась со скромным для хоккея счётом 1:0. Динамовец Александр Ерёменко оставил свои ворота нетронутыми, отразив все 27 бросков соперника.



У его визави Владислава Подъяпольского работы было чуть больше, отразить пришлось 35 ударов из 36. Хотя и в пропущенной шайбе винить нельзя. В одной из атак нападающий хозяев Дмитрий Яшкин добавил с «пятачка» из-под конька защитника под самую перекладину, среагировать в той ситуации было почти невозможно.



Столичное «Динамо» здорово смотрелось на своём льду по ходу регулярного чемпионата КХЛ, даже замкнуло пятёрку лидеров по набранным очкам дома. «Северсталь» же проводила выезды с попеременным успехом. Только ждать, что «стальные» отступят без боя, – наивно.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Павел Дацюк поможет уральцам не поплыть после 0:3 В первой игре омичи дважды реализовали лишнего и не пропустили. Уральцам нужно добавлять.

Кажется, нам снова предстоит увидеть напряжённый поединок с небольшим количеством голов и маленькой разницей. Несомненно, москвичи дома выглядят чуть предпочтительнее, тем более что форма на финишной прямой в первенстве у них была солидная. Однако череповчанам вполне по силам как минимум не проиграть разгромно.



Отдельное внимание тут стоит обратить на статистику личных встреч. Дело в том, что только лишь в двух из восьми предыдущих матчей с бело-голубыми в Москве «Северсталь» терпела поражения с разницей больше одной шайбы. В остальных случаях поединки были довольно близкими.



А при таких раскладах плюсовая фора на гостей выглядит заманчиво. Ещё один интересный вариант – тотал меньше 5 шайб за коэффициент 1.82. Статистика личных встреч не против и тут. Такая ставка заходила в пяти из восьми последних очных противостояний.

«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 4 марта 2021 года

Стартовая встреча серии получилась близкой и крайне напряжённой. Кажется, она задала тон всему противостоянию. Москвичи на своём льду выглядит чуть предпочтительнее, но как минимум сохранить лицо череповчанам по силам. Статистика личных встреч тоже на стороне гостей. Лёгкой прогулки у бело-голубых тут не будет.



Ставка 1: победа «Северстали» с форой (+2) за 1.79.



Ставка 2: тотал меньше 5 шайб за 1.82.