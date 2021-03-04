Ислам Махачев – Дрю Добер. Прогноз букмекеров: наследник Хабиба побьёт американца

Рано утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259 сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель США Дрю Добер. Наш легковес возвращается после продолжительной паузы в карьере. Соперник – 15-й номер рейтинга UFC. Начало боя – не ранее 6:50 мск 7 марта. Трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», а также на UFC TV, видеосервисах Wink и More.TV.

Букмекерские конторы уже представили коэффициенты на бой. По их оценкам, Ислам Махачев – явный фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.20. Это примерно 77% вероятности. Поставить на Добера можно с коэффициентом 4.80 (21%). На ничейный исход боя предлагают коэффициент 53.00 (2%).

Анализ и прогноз боя Махачев – Добер (7.03.2021)

Ислам Махачев, которого поддерживает сам Хабиб Нурмагомедов, возвращается в октагон! Для россиянина бой против Добера станет первым почти за 2 года, в последний раз Ислам дрался в сентябре 2019 года. В прошлом году планировался его поединок против Рафаэля Дос Аньоса, но его пришлось отменить из-за проблем Махачева со здоровьем.



Но сейчас, кажется, с Исламом всё в порядке. По крайней мере, он собирается провести в 2021 году сразу 3 боя. Поединок против Добера – первый из них, далее Махачев планирует провести бои в июле и декабре.



И это правильно, поскольку, хоть Хабиб и пообещал подержать свой титул до того момента, как Махачев доберется до чемпионского боя, перерывы в карьере Ислама уж точно не приближают его к вожделенному поясу. Ислам уверен в победе, несмотря на то что его тренер жаловался на организационные проблемы в подготовке к бою.



Соперник для первого боя выбран не сказать чтобы самый сильный. Дрю Добер потерпел уже 10 поражений в UFC (у Махачева одно), но сейчас американец идёт на серии из трех побед.



Махачев – замечательный самбист, чемпион России и мира по боевому самбо. По признанию покойного отца Хабиба Абдуманапа Нурмагомедова, на тренировках Ислам не уступал легендарному чемпиону. Так что талант у него точно есть, осталось его раскрыть. Он здорово работает в стойке и куда более тактически грамотно выглядит в октагоне. А вот Дрю Добер отличается бесшабашностью. Если попадешь под его боковой – свет легко может погаснуть. Но зачастую Доберу не хватает выносливости, да и о защите он практически не думает.

Букмекеры считают, что скорее всего бой будет полным, поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.78. На досрочное завершение боя коэффициент 1.93. В принципе, это логично. У Махачева достаточно опыта, чтобы не ввязываться с Добером в рубку, а в плане физической и тактической готовности он даст сопернику огромную фору, так что с победой по очкам проблем быть не должно.



На нокаут от Ислама коэффициент 6.65, а вот на победу сабмишном 3.35. Почему бы и нет? Поймать Добера на приём очень даже можно. Вряд ли Махачев сделает это в первом раунде, скорее он будет проводить разведку и набирать очки с дистанции, пользуясь откровенно корявой защитой соперника. Но во втором и третьем раундах всё возможно.



И тем не менее не исключают букмекеры и возможности провала. На нокаут от Дрю коэффициент 7.50. Всё-таки рука у него действительно тяжёлая. Сабмишн можно не рассматривать, коэффициент 20.00 говорит сам за себя. Не стоит ждать и победы американца по очкам, коэффициент на такой исход 10.00.



Итак, ждём победы от наследника Хабиба. Исламу Махачеву пора возвращаться в большую игру за чемпионский пояс!