«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: финны наведут шороху в Ярославле, Паскуале выдержит

5 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу российского клуба в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех финнов оценён в 3.82.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» 5 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол в первые десять минут идет за 1.87.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — «Йокерит» Хельсинки (05.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев должны получиться жаркими.

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Кубок Гагарина продолжится в пятницу, 5 марта, четырьмя поединками. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Ярославле местный «Локомотив» снова примет финский «Йокерит». Российский клуб добился успеха в стартовой встрече, счёт в серии – 1-0 в его пользу.



Хотя однозначным результат прошедшего поединка назвать всё же трудно. Номинальные гости не уступили ни по броскам (29:26), ни по выигранным вбрасываниям (25:21), да и на скамейке штрафников долго не задерживались. А у хозяев в негативном ключе отличился Даниил Мисюль, который схлопотал дисциплинарный штраф во втором периоде.



Впрочем, это не помешало ярославцам выиграть с минимальным счётом. В первой половине третьего периода Теэму Пулккинен сместился с фланга в центр, совершил дальний бросок, после чего пронырливее остальных на добивании оказался защитник Максим Осипов. Хотя казалось, что одной шайбы для победы не хватит.

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«Железнодорожникам» стоит проставиться перед своим голкипером. Канадец Эдди Паскуале отразил 29 бросков и сумел сохранить ворота нетронутыми, хотя в концовке «джокеры» заметно насели. Даже сменили вратаря на шестого полевого игрока за полторы минуты до финальной сирены.



Стартовая встреча, судя по всему, определила вектор всей серии. Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в Финляндии «Йокерит» даже домашние игры будет проводить на «Арене-2000-Ярославль», что только на руку «Локомотиву». Местный клуб по праву считается фаворитом пары.



Всё же не стоит забывать, что «Локо» лучше остальных во время «регулярки» выступал на своём льду. За 30 домашних поединков случилось только четыре поражения в основное время. И ещё два — по буллитам. В остальных 24 случаях 20 побед в основное время. А всего дома пропущено только 52 шайбы.

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Однако лёгкой прогулки тут никто не ждёт. Финская команда уже упёрлась, наверняка упрётся снова и, скорее всего, возьмет пару игр. Статистика личных встреч как раз на её стороне, в 11 предыдущих поединках сразу шесть побед в основное время. Также однажды удалось выиграть в овертайме.



Мы бы проверили тотал меньше 4.5 шайбы за приятный коэффициент 2.17. Соперники успели прогреться, на этот раз должно быть чуточку веселее. Но, на наш взгляд, снова стоит ожидать близкий и равный хоккей с небольшим количеством голов. Команды Скабелки в плей-офф отталкиваются от надёжности и дисциплины.

«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 5 марта 2021 года

Стартовая встреча, как кажется, определила вектор всей серии. «Локомотив» на своём льду выглядит несколько предпочтительнее, но «Йокерит» уже один раз дал бой и, судя по всему, останавливается не собирается. Снова ждём напряженную и близкую игру с небольшим количеством голов.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.17.