«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз на 2-й матч серии КХЛ: на этот раз казанцы управятся за час

5 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.43, а успех нижегородцев оценён в 6.90.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» 5 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.35. Гол в первые десять минут идет за 1.86.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Торпедо» Нижний Новгород (05.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев должны получиться жаркими.

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Кубок Гагарина продолжится в пятницу, 5 марта, четырьмя поединками. Три из них стартуют в 19:30 мск. Казань снова принимает Нижний Новгород: «Ак Барс» попробует развить свой успех во втором домашнем поединке против «Торпедо». В серии лидирует лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата – 1-0.



Стартовая встреча, которая тоже проходила на «Татнефть-Арене», получилась для казанцев весьма непростой. Удалось открыть счёт уже на пятой минуте, что, казалось бы, должно было облегчить задачу. Однако, несмотря на солидный перевес по броскам, развить преимущество не вышло.



А ведь возможность увеличить разрыв и не доводить дело до овертайма была. В первых двух периодах нижегородцы редко бросали сами, зато многое позволяли сопернику. Преимущество хозяев по броскам практически двойное: 14:8 в первой двадцатиминутке и 12:6 во второй.

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В третьем периоде хоккеистам «Ак Барса» было гораздо тяжелее. Рано прижались к своим воротам и рано начали играть на удержание счёта. Получили ещё два подряд штрафа, что было только на руку гостям. В итоге защитник «Торпедо» Крис Уайдман дальним выстрелом застал врасплох Адама Рейдеборна.



Почти 12 минут овертайма прошли уже под диктовку казанского клуба. Гости пытались отвечать, но преимущество по броскам говорит само за себя – 16:6 в пользу хозяев. Хотя всё же стоит отметить, что победная шайба была заброшена только в большинстве, то есть не последнюю роль сыграло удаление того же Криса Уайдмана. Удаление очевидное, в отличие от эпических «5+20» Михаила Орлова.



Понятно, что нервный первый поединок всё равно не должен сказаться на раскладе сил в этой паре. Подопечные Дмитрия Квартальнова, занявшие первое место в Восточной конференции, по-прежнему считаются явным фаворитом. Особенно на своём льду, где у них только два поражения в основное время за всю «регулярку».

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Изначально вообще думалось, что у «барсов» не возникнет никаких проблем в серии с «Торпедо». Всё же до этого они смотрелись интересно, да и мастеров в составе у них гораздо больше. Однако команда Дэвида Немировски в очередной раз показала, что списывать со счетов её рано.



Казанцы добыли очень важную победу, которая должна их успокоить. Хотя посмотрим, что будет в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» играет дерзко. Ну а в этот раз проверим ставку «П1 + обе забьют» за 1.90. Хозяева и сейчас выглядят предпочтительнее, но их проблемы ещё не закончились. Накануне соперники отдали много сил, но разница в глубине слишком весома. Потому теперь «Ак Барс» наверняка управится за час.

«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 5 марта

У «Ак Барса» по-прежнему тяжело идёт игра, так что победа в первом матче серии должна помочь успокоиться. Однако «Торпедо» в очередной раз показало, что недооценивать его не стоит. Мы отдаём предпочтение казанцам, но их проблемы ещё не закончились. И всё же разница в длине скамеек должна сказаться после столь энергозатратного дебюта серии.



Ставка: победа «Ак Барса» + обе забьют за 1.90.