Рублёв — Шарди. Прогноз: вторая ракетка России рвётся в полуфинал, но будет туго

Лишь в двух из последних десяти матчей Андрей Рублёв позволил соперникам взять хотя бы партию.

5 марта Андрей Рублёв и Жереми Шарди сыграют в четвертьфинальном матче соревнований в Роттердаме (Нидерланды). Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.14. Коэффициент на победу Шарди составляет 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч соревнований в Роттердаме Рублёв — Шарди 5 марта 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Андрей Рублёв — Жереми Шарди получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.79, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.99. Поставить на третий сет предлагается за 3.10.

Анализ матча 1/4 финала турнира в Роттердаме Андрей Рублёв — Жереми Шарди (05.03.2021)

После вылета с соревнований Даниила Медведева и Александра Зверева именно Андрей Рублёв стал одним из главных претендентов на титул. Очередным соперником россиянина станет француз Жереми Шарди, который многих удивил на старте турнира.

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34-летний француз выдал суперматч с соотечественником Уго Умбером, где сумел отыграть двойной матчбол. Вроде бы потратил много сил, однако дальше обыграл Давида Гоффена. Управился в двух партиях, но снова пришлось показать характер. В обоих случаях дело доходило до тай-брейка, и ветеран всякий раз оказывался точнее.

Изначально специалисты считали, что второй круг — это максимум для Жереми, однако он доказал, что достоин большего и пробился уже в четвертьфинал. Правда, следующий соперник будет гораздо опаснее Умбера и Гоффена. Испытание серьёзнее.

Рублёв выступает в Роттердаме куда увереннее — Маркоса Жирона и Энди Маррея он обыграл в двух партиях, лишь один раз позволив соперникам добраться до тай-брейка. Впрочем, ни Жирон, ни Маррей не являются людьми с мощной подачей, тогда как Шарди может похвастать качественным вводом мяча в игру.

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При таких условиях вполне реальны тай-брейки, а на них француз чувствует себя как рыба в воде — стопроцентный результат на четырёх тай-брейках, сыгранных в Роттердаме. Больше того — каждый раз удавалось не затягивать, хотя оппоненты цеплялись как могли.

Удивительно, но история личного противостояния Рублёва и Шарди, насчитывающая аж шесть матчей, совсем не богата на тай-брейки. Всего теннисисты сыграли друг с другом 16 сетов и лишь в одном счёт был 6:6 — в затяжной «лотерее» победу одержал Рублёв — 14:12. Всего же у Шарди лишь одна победа над россиянином при пяти поражениях.

Невзирая на это, далеко не факт, что в предстоящем матче мы увидим и тай-брейк, и выигранные сеты от Шарди. Француз в форме, играет мощно, а победы над Гоффеном и Умбером лишь придали ему уверенности. Желание взять реванш за последнее поражение на US Open — 2018 у него тоже наверняка имеется.

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Нельзя не обратить внимание на то, что лишь в двух из последних десяти матчей Рублёв позволил соперникам взять хотя бы партию. Случилось это на групповом турнире ATP Cup (2-1 со Штруффом) и четвертьфинале Australian Open (0-3 с Медведевым). Да, впечатляющий результат, но у каждой серии есть свой конец. И Жереми Шарди выглядит достаточно солидным соперником, чтобы создать россиянину проблемы. Потому возьмём верх по геймам.

Ставки на матч Рублёв — Шарди в Роттердаме 5 марта 2021 года

Рублёв, будучи одним из фаворитом соревнований, скорее всего одержит победу в предстоящем матче, однако имеются большие сомнение в том, что она будет лёгкой. Доводить дело до тай-брейка Андрею нельзя — статистика Шарди в этом компоненте впечатляет. Сам же Жереми явно будет уповать на удержание подачи и возможный успех на тай-брейке. И у него может получиться.

Прогноз: тотал больше 20.5 гейма за 1.79.