А ещё — мужская эстафета на ЧМ по лыжным гонкам и Рублёв с Хачановым в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

Мужская эстафета в биатлоне, ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 5 марта: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: зима ушла, весна вступила в законные права. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на пятницу, 5 марта.

На что ставить в футболе 5 марта

В чемпионате Испании стартует программа 26-го тура, на пятницу запланирована одна игра. «Вильярреал» попал в чёрную полосу — побед на внутренней арене нет давно, до зоны Лиги чемпионов уже далеко. Визит к проблемной «Валенсии» — шанс взять три очка и приблизиться к конкурентам. Начало — в 23:00.

«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз: «летучие мыши» не готовы побеждать Эмери без Черышева После обидного поражения от «Атлетико» игрокам «Вильярреала» нужно поскорее вернуться на победную серию.

В немецкой Бундеслиге настало время 24-го тура. Он откроется одной встречей. Сразятся худшие клубы турнира — «Шальке» примет «Майнц» (22:30). Гости в последнее время воспряли и могут смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, а вот у «горняков» всё очень грустно. Проверим, даст ли результат очередная смена тренера.



Также две игры пройдут в чемпионате Португалии, где набирает обороты 22-й тур. Основное внимание на единоличного лидера первенства — «Спортинг». В Лиссабон пожалует «Санта-Клара», крепкий середняк Примейры. Свисток судьи раздастся в 23:45.



Также можно поставить на Чемпионшип. Там уже 35-й тур, который откроется битвой «Хаддерсфилд Таун» и «Кардифф Сити». Гости бьются за попадание в зону плей-офф, хозяева находятся неподалёку от зону вылета. Начало — в 22:45 мск.

Матчи по хоккею для ставок 5 марта

Ещё четыре матча состоятся в Кубке Гагарина. Раньше всех на лёд выйдут «Салават Юлаев» и «Трактор» (17:00 мск), в среду челябинцы оказались сильнее. 2,5 часа спустя придёт время для ещё трёх поединков: ЦСКА против «Спартака», «Локомотив» против «Йокерита», «Ак Барс» против «Торпедо». Здесь все фавориты начали с побед, но оставили много сил.

«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз на 2-й матч серии КХЛ: на этот раз казанцы управятся за час В стартовой игре серии казанцы совершили 52 броска, но забросили только две шайбы.

В НХЛ ранних матчей нет, зато можно поставить на плей-офф ВХЛ. Там ХК «Рязань» сразится с «Нефтяником». Ещё две игры состоятся в МХЛ.

На что ещё ставить 5 марта

Теннис! Турнир в Роттердаме набирает обороты. Даниил Медведев быстро вылетел, зато Андрей Рублёв и Карен Хачанов могут встретиться в полуфинале. Для этого второй ракетке России нужно разобраться с Жереми Шарди (16:30 мск), а третьей ракетке страны — выстоять под напором Стефаноса Циципаса (15:00).



На восьмом этапе Кубка мира по биатлону — 2020/2021 состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Россиянки накануне выступили неудачно, но от мужчин по традиции ждём большего. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ». Старт — в 17:20.



На чемпионате мира по лыжным видам спорта состоится мужская эстафета 4 х 10 км. Женщины вчера заняли второе место. Посмотрим, смогут ли мужчины развить успех. Начало — в 15:15.



Кроме того, очень много матчей в баскетбольной Евролиге. ЦСКА и «Зенит» сыграли в четверг, остался последний представитель России. «Химки» примут немецкую «Альбу», старт запланирован на 20:00.