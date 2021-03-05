«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду продолжит погоню за «Интером», Иммобиле не помешает

6 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех римлян оценён экспертами в 4.55. А ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Лацио» 6 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Лацио» (06.03.2021)

На дворе уже весна. В еврокубках набирает ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Итальянская Серия А добралась до 26-го тура, программа которого откроется 6 марта тремя поединками. Среди прочих выделяется битва «Ювентуса» и «Лацио».

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Туринцам в нынешнем сезоне, откровенно говоря, тяжело. Есть вероятность вылететь из 1/8 финала Лиги чемпионов от не самого крепкого по меркам турнира «Порту». Первая игра, проходившая в Португалии, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Итальянскому клубу придётся выполнить двойную работу.



При этом не всё гладко и во внутреннем первенстве. Последние результаты «старой синьоры» вроде бы достойные: пять «сухих» побед в семи предыдущих турах при одном поражении. Ничья пришлась на «Верону» (1:1), а проиграли крепкому «Наполи» (0:1). В обоих случаях очки были потеряны на выезде.



Но положение в турнирной таблице чемпионата Италии едва ли может устраивать действующего чемпиона страны. После 25-го тура в их активе 49 очков и третье место, а отставание даже от идущего вторым «Милана» целых четыре пункта. Есть, правда, игра в запасе, но сейчас туринский клуб, похоже, не главный фаворит.

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У «Лацио» ситуация ещё хуже. Отыграть у нынешней «Баварии» 1:4 в ответном поединке в Мюнхене практически не представляется возможным. Во-первых, немцы почти лучше всех играют на своём поле в Бундеслиге. Во-вторых, с таким футболом, который итальянцы показали в первом матче, делать в Лиге чемпионов нечего.



Да и в родной Серии А римляне идут на скромном седьмом месте, набрав за 24 матча 43 очка. В запасе есть перенесённая игра против одного из аутсайдеров «Торино», но даже при таких раскладах подняться выше будет проблематично. Дистанция до четвёрки лидеров уже шесть пунктов, а ведь конкуренты тут серьёзные.



Да и игра на выезде оставляет желать лучшего. Подопечные Симоне Индзаги победили всего два раза за семь предыдущих поединков в гостях, забив десять мячей. Не так уж много, чтобы испугать «Ювентус». Всё же туринский клуб обладает отличной обороной.

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В семи последних турах команда Андреа Пирло пропустила только два мяча, несмотря на все проблемы с защитниками. При этом она редко теряет очки и пропускает на своём поле в текущем сезоне. А потому рассчитывать «Лацио» на что-то серьёзное в предстоящем поединке будет трудно.



Дело тут ещё в статистике личных встреч. «Старая синьора» проиграла «орлам» только пять раз за 36 матчей, а побед одержала целых 25 штук. При таких раскладах вполне можно подумать над её лобовой победой за коэффициент 1.90. Альтернативный вариант – 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Лацио» 6 марта 2021 года

«Ювентус» находится в хорошей форме, а на своём поле в чемпионате Италии выглядит просто чудесно. «Лацио» же в последнее время с выездами сильно не везёт, так что мы отдаем предпочтение туринскому клубу. Статистика личных встреч не против. На П1 дают около двойки, вариант хороший.



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90.