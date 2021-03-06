«Спартак» — «Краснодар». Прогноз: Промес оставит красно-белых в чемпионской гонке РПЛ

7 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 7 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (07.03.2021)

Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, жеребьёвка четвертьфиналов состоялось. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги. Две трети дистанции остались позади, осталось 10 туров.

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Программа 21-го тура продолжится в воскресенье, 7 марта, тремя матчами. Наиболее поздний стартует в 19:00 мск. В Москве «Спартак» на «Открытие Арене» сразится с «Краснодаром». Это однозначно центральная встреча тура. Соперники имеют серьёзные амбиции, однако дебют второй части сезона дружно провалили.



Красно-белые вылетели из Кубка России от рук «Динамо» (0:2). Поводы обсуждать судейство имелись, но следует признать, что проиграли вовсе не из-за работы арбитров. Просто бело-голубые в самом деле действовали лучше. Результат обидный, ведь шансы зацепиться имелись. И всё же закономерный.



А неделю назад в родных стенах уступили «Рубину». Расклад выдался похожим. Тоже счёт 0:2, тоже разговоры о судействе. И тоже беспочвенные: карточки в самом деле летали направо и налево, но почти во всех спорных эпизодах Лапочкин разобрался правильно. Роман Зобнин подставил себя сам, совершив глупейший фол на чужой половине. При доле везения могли набрать очки даже в меньшинстве. Не сложилось.

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Нельзя не отметить, что переход на новую схему пока не работает. Качество футбола оставляет желать лучшего. Первый тайм против казанцев вообще выдался бледным, хотя у Соболева всё равно имелся шикарный момент. После перерыва, уже при счёте 0:1, выдали мощный отрезок и даже забили. Но из офсайда. На концовку сил не хватило, получили второй мяч.



Теперь подопечные Доменико Тедеско располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Шансы пока сохраняются, благо что сине-бело-голубые тоже выглядят так себе. Но для этого нужно как можно быстрее возвращаться на победный путь.



У «Краснодара» дела обстоят ещё хуже. Из Кубка России тоже вылетели, получив 1:2 от «Сочи». Впридачу дважды проиграли загребскому «Динамо» в Лиге Европы — 2:3 дома, 0:1 в гостях. На этом евровесна для «быков» (а заодно для России) закончилась. Действовали слабо, вылетели абсолютно по делу.

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Ну и на десерт потеряли очки с «Уралом» (2:2). Начали прекрасно, быстро вышли вперёд. После чего тоже получили глупейшее удаление (Игорь Смольников может винить только себя), пропустили два гола из зоны подбора. Концовка выдалась крайне яркой, едва не вырвали победу. Однако Мартынович с близкого расстояния не смог вложиться в удар.



Подопечные Мурада Мусаева располагаются на восьмой строчке: 31 очко, шесть баллов до идущего вторым ЦСКА. «Зенит» уже совсем далеко, а вот шансы на попадание в зону Лиги чемпионов сохраняются. Обычно очные встречи получаются яркими и нервными, хотя сейчас переоценивать значимость истории противостояния не стоит.



Дело в том, что у обеих команд внушительные кадровые проблемы. «Спартак» остался без Зобнина, а у гостей всё гораздо серьёзнее. Фланговых защитников практически нет — Смольников дисквалифицирован, целый ряд футболистов травмирован (Стоцкий, Ойонго, Рамирес, Петров, Берг, Сафонов).

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Даже странно, что на таком фоне на лобовую победу москвичей дают 2.53. Качество футбола пока не впечатляет, но воспользоваться таким количеством дыр в стане соперника они способны. Отсутствие основного вратаря и фланговых защитников — большой удар по южанам. И шанс для Промеса. Или Мозеса, которому нужно исправляться.



Брать ли лобовую победу «Спартака» — вопрос вкуса. Всё же «Краснодар» в любом состоянии способен удивить, да и на «Открытие Арене» он играет хорошо. А вот П1 с нулевой форой за 1.85 выглядит надёжно. В случае мирного исхода произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 7 марта 2021 года

Соперники провалили возобновление сезона. И всё же есть стойкое ощущение, что букмекеры недооценивают «Спартак». С качеством футбола имеются серьёзные проблемы, однако кадровая ситуация «быков» делает их аутсайдером. Нет основного вратаря, фланговых защитников и основного нападающего. На своём поле красно-белые должны пользоваться такими раскладами. Если, конечно, всерьёз рассчитывают побороться за зону Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.85.