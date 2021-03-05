«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Урал – территория Дацюка. Илья Ковальчук потеряется

6 марта состоится третий матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.72, а успех омичей оценён в 2.35.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 6 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол в первые десять минут идет за 1.87.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Автомобилист» Екатеринбург — «Авангард» Омск (06.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, март и апрель должны получиться жаркими.

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Кубок Гагарина продолжится в субботу, 6 марта, четырьмя поединками. В 14:30 на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге местный «Автомобилист» будет принимать омский «Авангард» и постарается исправить ситуацию. После двух встреч счёт в серии 2-0 в пользу омичей.



Подопечные Боба Хартли справедливо лидируют. Во время регулярного чемпионата КХЛ они смотрелись гораздо интереснее и стабильнее, да и преимущество своего льда не могло не сказаться. А екатеринбуржцы подошли к стартовому раунд плей-офф, мягко говоря, не в самой лучшей форме: в трёх финальных играх лишь три гола.



И первый матч серии закономерно провалили, по делу проиграв «ястребам» всухую 0:3. Тогда у хозяев преимущество и по броскам в створ было, и вбрасываний те выиграли по итогу больше. Любопытно также и то, что две последние шайбы гости пропустили в меньшинстве. А без спецбригад в Кубке Гагарина делать нечего.

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Во второй раз дело пошло гораздо веселее. Было видно, что «Автомобилисту» лучше давалась игра. Получалось держать шайбу в чужой зоне, появились моменты. Первые два периода отыграли хорошо, даже открыли счёт. А после второго периода вовсе вели — 3:2. И вполне могли утащить победу.



Однако в последней двадцатиминутке фортуна отвернулась от подопечных Билла Битерса. Сначала «Авангард» оперативно реализовал большинство, а менее чем через две минуты Илья Ковальчук вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте гостям удалось сравнять счёт, но после просмотра повтора судьи отменили гол. Во второй раз за встречу. Справедливости ради, на тоненького, но по делу.



Тем не менее «Автомобилист» почувствовал вкус крови и, судя по всему, начал оживать. В отличие от первой встречи, вторая показалась уже более-менее равной. Моменты регулярно создавали и те, и другие. Если так пойдёт и дальше, серия наверняка затянется.

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Потеряно ещё далеко не всё. Впереди два домашних поединка, тут вступает в силу сразу несколько факторов. Во-первых, омский клуб во время регулярного чемпионата КХЛ на выезде выглядел не так уверенно, как дома. В 30 выездах всего лишь 12 побед в основное время и ещё две в овертаймах.



Второй момент – статистика личных встреч. Дело в том, что «Автомобилист» проиграл лишь один раз в шести последних играх против «Авангарда» у себя дома. В остальных пяти случаях — три победы в основное время и ещё две в овертайме. Причём удавалось забрасывать не менее трёх шайб.



В прошлой игре серии екатеринбуржцы дали бой омичам, а на своём льду, на наш взгляд, вовсе не станут скромничать. Мы бы рискнули и проверили ставку «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.88. Как минимум до овертайма дотянуть команде Билла Питерса по силам. Вариант посмелее – П1 с нулевой форой за 2.10.

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 6 марта 2021 года

Изначально считалось, что «Авангард» будет явным фаворитом пары, и первая встреча это подтвердила. Однако во втором матче серии «Автомобилист» дал бой и вовсе мог зацепить победу, но немного не повезло. На наш взгляд, свой лёд поможет екатеринбуржцам не ударить в грязь лицом. И, вполне возможно, размочить счёт.



Ставка: «Автомобилист» не проиграет + обе забьют за 1.88.