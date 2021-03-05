«Ротор» — «Химки». Прогноз: Черевченко, Глушаков и Мирзов подтолкнут волгоградцев к ФНЛ

6 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита: поставить на победу подмосковной команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех хозяев оценён экспертами в 2.81. А ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ротор» — «Химки» 6 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Химки» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.96.

Анализ и прогноз матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Химки» (06.03.2021)

Одним из самых напряжённых матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги наверняка станет встреча «Ротора» и «Химок». Букмекеры не смогли выделить фаворита и оценивают шансы обеих команд практически одинаково. Во многом из-за фактора своего поля.

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Впрочем, выглядит всё не так неоднозначно, ведь «Ротор», идущий в зоне вылета отстаёт от «Химок» аж на 11 очков. В 20 сыгранных матчах чемпионата России волгоградская команда забила всего 12 голов, пропустив при этом 31 раз. Правда, тут нужно делать скидку на несколько технических поражений из-за коронавируса, которые состоялись в первой части первенства.

В то же время у «Химок» 26 забитых при 31 пропущенном — этот результат позволяет располагаться на комфортной 10-й строчке турнирной таблицы и особо не думать о вылете. А если вынести за скобки провальный старт под руководством Дмитрия Гунько и вести отсчёт с момента назначения Игоря Черевченко, получатся совсем уж мощные цифры.



В пользу «Ротора» могут говорить три подряд победы в РПЛ, которые и позволили выбраться со дна таблицы. Две из них были одержаны на домашнем стадионе и именно там «Ротор» сыграет с «Химками». Интересно, что начали волгоградцы чемпионат с семи подряд домашних поражений.

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И лишь в конце осени им удалось немного поправить статистику домашних матчей. Ужасно у «Ротора» выглядит и статистика забитых голов на «Волгоград Арене» — четыре мяча в десяти матчах. С созиданием у волгоградцев в самом деле имеются проблемы, но прежде всего не хватает именно реализации. При должном завершении результативность оказалась бы куда выше.

Что касается «Химок», то даже с учётом того, что команда лучше выступает дома, на выезде у неё тоже кое-что получается. Две победы и три ничьи в девяти матчах при 12 забитых мячах. С таким результатом вряд ли страшно отправляться в гости к беззубому «Ротору». Не только волгоградский клуб выдал качественную серию в чемпионате — у «Химок» те же три победы подряд, при этом одна из них над «Локомотивом».



Матч первого круга РПЛ между командами завершился вничью — 1:1. «Химки» владели игровым преимуществом, однако быстро пропустили и за оставшийся час сумели забить лишь один ответный гол. Играли команды друг с другом и в прошлом сезоне, однако было это в рамках ФНЛ — 1:1 и 2:0 в пользу «Ротора».

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Впрочем, вряд ли стоит обращать большое внимание на эти два матча — составы обеих коллективов изменились, а настрой на матч РПЛ должен быть совсем другим. Вероятно, «Ротору» важнее добыть очки в предстоящей встрече, ведь команда борется за выживание, однако реализуема ли такая задача в условиях четырёх забитых мячей в 10 домашних встречах РПЛ? Сомнительно.

Пожалуй, шансы гостей смотрятся предпочтительнее. Возьмём П2 с нулевой форой, коэффициент приближается к двойке. В случае мирного исхода произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура РПЛ «Ротор» — «Химки» 6 марта 2021 года

Очевидно, что в матче не будет много забитых голов, но никто не отменял лишний пенальти или же автогол. В связи с этим было бы надёжнее поставить на успешный матч в исполнении гостей. Как бы ни были нужны очки «Ротору», волгоградцы выглядят не лучшим образом. А вот подопечные Игоря Черевченко закрепились в середине таблицы и сбавлять обороты не планируют.



Прогноз: победа «Химок» с форой (0) за 1.92.