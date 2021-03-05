«Осасуна» — «Барселона». Прогноз: Месси готов биться за титул. «Атлетико», смотри в оба!

6 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех хозяев оценён экспертами в 6.10. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» 6 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча 26-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона» (06.03.2021)

Каталонская «Барселона», которая продолжает бороться за чемпионский титул, в 26-м туре Ла Лиги сразится с «Осасуной». Учитывая, что в параллельном матче «Атлетико» встретится с «Реалом», команда Рональда Кумана может приблизиться к первой строчке на расстояние двух очков.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду продолжит погоню за «Интером», Иммобиле не помешает В семи последних турах чемпионата Италии туринцы одержали пять «сухих» побед.

На первый взгляд может показаться, что «Осасуна» является откровенно проходным соперником для «Барсы», однако если немного разобраться, всё становится не таким однозначным. К примеру, каталонцы выиграли лишь один матч из трёх последних с «Осасуной».

Более того, прошлогодняя встреча команд на «Камп Ноу» и вовсе завершилась сенсационной победой гостей — 2:1. Хозяева уверенно держатся в середине турнирной таблицы и знают себе цену, без борьбы редко кого отпускают.



Тем не менее, матч первого круга Примеры завершился более чем уверенной победой «Барселоны» со счётом 4:0. Было это в конце ноября, когда испанский гранд лихорадило и сильно бросало из стороны в сторону. Сейчас же «Барселона» набрала ход — 10 побед в 11 последних матчах Ла Лиги. Мощный рывок позволил им включиться в чемпионскую гонку.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Урал – территория Дацюка. Илья Ковальчук потеряется В шести последних домашних матчах против омичей у екатеринбуржцев лишь одно поражение.

Впрочем, далеко не факт, что «Барселона» сметёт соперника с поля. У каталонцев немало проблем с травмированными — в предстоящей игре не смогут принять участие Рональд Араухо, Филипе Коутиньо, Ансу Фати, Жерар Пике, Миралем Пьянич и Серхи Роберто. Прилично забит лазарет команды, при этом каждый из отсутствующих игроков имел бы все шансы появиться в основном составе.



Конечно же, тренерскому составу «Барсы» есть кем заменить отсутствующих футболистов, однако нужно понимать, что имея ограниченный выбор, нужно максимально поберечь имеющихся футболистов. Особенно в контексте ответного матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Очевидно, что Рональд Куман скажет своим подопечным сохранить силы на будущие матчи и не стремиться разгромить проходного соперника.



Нельзя не отметить, что «Осасуна» не имеет особой мотивации в турнирном плане. За 13 туров до конца чемпионата подопечные Ягоба Арросате располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы. Пусть отрыв от зоны вылета и не так велик (всего шесть очков), столь нужные баллы вряд ли нужно искать в игре с «Барселоной». Тем не менее, памплонцы наверняка не позволят грозному сопернику унизить себя на своём же поле.

«Ротор» — «Химки». Прогноз: Черевченко, Глушаков и Мирзов подтолкнут волгоградцев к ФНЛ В десяти домашних матчах РПЛ «Ротор» забил всего четыре мяча. А команда Черевченко по-прежнему опасна.

«Осасуна» показывает достаточно качественную игру в обороне — в 25 проведённых матчах пропустила 33 мяча. Для сравнения у той же «Барселоны» 22 пропущенных, «Бетис», идущий шестым, пропускал 38 раз. На домашнем стадионе команда из Памплоны пропускает и того меньше — 13 голов в 12 матчах. На наш взгляд, гости будут владеть преимуществом, но аутсайдер даст бой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» 6 марта 2021 года

Очевидно, что «Барселона» сделает для победы всё, но делать что-то большее ради разгрома не имеет абсолютно никакого смысла. Бывает, что каталонский гранд просто перекатывает мяч с фланга на фланг, но умудряется забивать по 3-4 мяча. Тем не менее, в последнее время такой «Барселоны» не наблюдается. Учитывая кадровые проблемы, кажется, что и на этот раз команда Кумана ограничится скромной победой.



Ставка: победа «Осасуны» с форой (+1.5) за 1.66.