«Осасуна» — «Барселона». Прогноз: Месси готов биться за титул. «Атлетико», смотри в оба!

6 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех хозяев оценён экспертами в 6.10. А ставки на ничью принимаются за 4.50.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» 6 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.
Анализ и прогноз матча 26-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона» (06.03.2021)
Каталонская «Барселона», которая продолжает бороться за чемпионский титул, в 26-м туре Ла Лиги сразится с «Осасуной». Учитывая, что в параллельном матче «Атлетико» встретится с «Реалом», команда Рональда Кумана может приблизиться к первой строчке на расстояние двух очков.
На первый взгляд может показаться, что «Осасуна» является откровенно проходным соперником для «Барсы», однако если немного разобраться, всё становится не таким однозначным. К примеру, каталонцы выиграли лишь один матч из трёх последних с «Осасуной».
Более того, прошлогодняя встреча команд на «Камп Ноу» и вовсе завершилась сенсационной победой гостей — 2:1. Хозяева уверенно держатся в середине турнирной таблицы и знают себе цену, без борьбы редко кого отпускают.
Тем не менее, матч первого круга Примеры завершился более чем уверенной победой «Барселоны» со счётом 4:0. Было это в конце ноября, когда испанский гранд лихорадило и сильно бросало из стороны в сторону. Сейчас же «Барселона» набрала ход — 10 побед в 11 последних матчах Ла Лиги. Мощный рывок позволил им включиться в чемпионскую гонку.
Впрочем, далеко не факт, что «Барселона» сметёт соперника с поля. У каталонцев немало проблем с травмированными — в предстоящей игре не смогут принять участие Рональд Араухо, Филипе Коутиньо, Ансу Фати, Жерар Пике, Миралем Пьянич и Серхи Роберто. Прилично забит лазарет команды, при этом каждый из отсутствующих игроков имел бы все шансы появиться в основном составе.
Конечно же, тренерскому составу «Барсы» есть кем заменить отсутствующих футболистов, однако нужно понимать, что имея ограниченный выбор, нужно максимально поберечь имеющихся футболистов. Особенно в контексте ответного матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Очевидно, что Рональд Куман скажет своим подопечным сохранить силы на будущие матчи и не стремиться разгромить проходного соперника.
Нельзя не отметить, что «Осасуна» не имеет особой мотивации в турнирном плане. За 13 туров до конца чемпионата подопечные Ягоба Арросате располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы. Пусть отрыв от зоны вылета и не так велик (всего шесть очков), столь нужные баллы вряд ли нужно искать в игре с «Барселоной». Тем не менее, памплонцы наверняка не позволят грозному сопернику унизить себя на своём же поле.
«Осасуна» показывает достаточно качественную игру в обороне — в 25 проведённых матчах пропустила 33 мяча. Для сравнения у той же «Барселоны» 22 пропущенных, «Бетис», идущий шестым, пропускал 38 раз. На домашнем стадионе команда из Памплоны пропускает и того меньше — 13 голов в 12 матчах. На наш взгляд, гости будут владеть преимуществом, но аутсайдер даст бой.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона» 6 марта 2021 года
Очевидно, что «Барселона» сделает для победы всё, но делать что-то большее ради разгрома не имеет абсолютно никакого смысла. Бывает, что каталонский гранд просто перекатывает мяч с фланга на фланг, но умудряется забивать по 3-4 мяча. Тем не менее, в последнее время такой «Барселоны» не наблюдается. Учитывая кадровые проблемы, кажется, что и на этот раз команда Кумана ограничится скромной победой.
Ставка: победа «Осасуны» с форой (+1.5) за 1.66.
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