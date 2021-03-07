«Спартак» — «Краснодар», «Атлетико» — «Реал» и другие матчи 7 марта: что смотреть сегодня

А ещё — Большунов побежит марафон на ЧМ-2021, а в Кубке Гагарина пройдут третьи матчи.

2021 год набирает обороты: зима ушла, весна вступает в законные права. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 7 марта.

На что ставить в футболе 7 марта

Традиционно в европейском футболе выбор огромный. Тремя матчами продолжится программа 21-го тура РПЛ. Раньше остальных на поле выйдут «Урал» и «Уфа» (14:00 мск), совсем недавно эти команды встречались в Кубке России. 2,5 часа спустя придёт время «Динамо» и «Тамбова». На десерт оставлена битва «Спартака» и «Краснодара» (19:00).

«Спартак» — «Краснодар». Прогноз: Промес оставит красно-белых в чемпионской гонке РПЛ Команда Тедеско осталась без Зобнина, но у «быков» кадровая ситуация гораздо хуже.

В чемпионате Англии состоятся четыре поединка 27-го тура. Гвоздь программы очевиден — «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» (19:30). Битва лидеров АПЛ и манкунианское дерби, хотя «горожане» сильно оторвались и вряд ли отпустят титул. «Ливерпуль» примет «Фулхэм» (17:00), а «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» (22:15).



В испанской Примере пройдут четыре встречи 26-го тура. Всё внимание обращено на мадридское дерби — «Атлетико» против «Реала» (18:15). В первом круге «сливочные» уверенно разобрались с соседом. Если подопечные Диего Симеоне вновь проиграют, интрига в чемпионской гонке резко обострится.



В чемпионате Германии всё самое интересное состоялось накануне. Остались два матча 24-го тура. Вывески откровенно скромные: «Кёльн» против «Вердера» (17:30) и «Арминия» против «Униона» (20:00). Вчера, конечно, было веселее.

«Верона» — «Милан». Прогноз: обидчик «Ювентуса» использует кризис россонери в Серии А В семи из десяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны.

Зато в итальянской Серии А состоятся аж шесть игр. «Фиорентина» померяется силами с «Пармой», а «Милан» навестит колючую «Верону» (обе — 17:00). «Рома» примет «Дженоа» (14:30), «Кротоне» — «Торино» (17:00), а «Сампдория» — «Кальяри» (20:00). Закроют программу «Наполи» и «Болонья» (22:45).



Также можно поставить на ряд менее рейтинговых футбольных соревнований. От чемпионатов Португалии и Турции до Эредевизии и первенства Шотландии.

Матчи по хоккею для ставок 7 марта

Ещё четыре матча Кубка Гагарина. Раньше всех на лёд выйдут «Трактор» и «Салават Юлаев» (14:30 мск), в Уфе соперники обменялись победами. 2,5 часа спустя придёт время для ещё трёх поединков: «Спартак» против ЦСКА, «Локомотив» против «Йокерита» (снова в Ярославле), «Ак Барс» в гостях у «Торпедо».



В НХЛ достаточно ранних матчей. «Нью-Йорк Айлендерс» сразится с «Баффало Сэйбрз» (20:00), «Чикаго Блэкхоукс» — с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (22:30). Ещё две игры начнутся в 1:00.

На что ещё ставить 7 марта

На чемпионате мира по лыжным видам спорта состоится марафон. 50 км классическим стилем, масс-старт. Начало — в 15:00 мск, ждём ещё одной медали от сборной России.



На восьмом этапе Кубка мира-2020/2021 по биатлону пришло время гонок преследования. Женщины пробегут 10 км, начало — в 14:00. Мужчины выйдут на старт четыре часа спустя, их ожидают 12,5 км.



Три матча в Единой лиге ВТБ: ЦСКА против «Цмоки-Минска» (14:00), «Нижний Новгород» против «Астаны» (16:00), «Калев» против «Автодора» (18:00). В НБА пауза, вызванная Матчем звёзд.