«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз: Николич с Гилерме продолжат погоню за ЦСКА и «Спартаком»

8 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Локомотив». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Локомотив» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.48. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура РПЛ «Арсенал» — «Локомотив» 8 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Локомотив» (08.03.2021)

Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, жеребьёвка четвертьфиналов состоялось. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги. Две трети дистанции остались позади, осталось 10 туров.

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Программа 21-го тура закроется в понедельник, 8 марта, двумя матчами. Наиболее ранний стартует в 14:00 мск. В Туле «Арсенал» сразится с «Локомотивом». Соперники проводят нынешний сезон явно ниже ожидаемого, хотя определённый повод для оптимизма всё же имеют.



В первую очередь он связан с Кубком России. Там все сложилось замечательно. «Канониры» выбили в 1/8 финала «Зенит», да ещё и в Санкт-Петербурге. Причём абсолютно по делу, со счётом 2:1. Где-то, конечно, немного повезло, но вообще удавалось здорово ограничивать атаки действующего чемпиона. Хозяева так толком ничего и не создали.



Неделю назад, правда, случился конфуз в чемпионате России. Получили 0:4 в Сочи. Справедливости ради, такого счёта никак не заслуживали. Первый тайм вообще получился равным и довольно закрытом, острота возникала по большим праздникам. А после перерыва подопечные Дмитрия Парфёнова быстро пропустили и поплыли.

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Оно и понятно — Антон Заболотный забил пятый мяч в сезоне! Пока туляки переваривали эту информацию, южане отличились ещё три раза. За 16 минут 0:0 превратились в 4:0. Потеря концентрация и дурацкие ошибки помножились на убойную реализацию соперника. Концовка превратилась в формальность.



Положение у «Арсенала» тяжёлое. Всего лишь 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. «Уфа» и «Тамбов» отстают всего на один балл, а угроза стыков более чем велика. До спасительной 12-й строчки не хватает аж восьми очков. Осталась всего треть дистанции, так что добавлять нужно прямо сейчас.



«Локомотив» вкатился во вторую часть сезона выше всяких похвал. Спокойно разобрался с «Тамбовом» в Кубке России (3:0), после чего обыграл в дерби ЦСКА (2:0). Без доли везения не обошлось — красно-синие на гол определённо наиграли, а «железнодорожники» выжали максимум из имевшихся моментов.

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В то же время говорить о несправедливости результата нельзя, разница в завершающей стадии оказалась мощнейшей. Марко Николич справедливо рассуждал о странном календаре: сезон только возобновился, а команда получила паузу в девять дней. Многовато, конечно. Кадровых потерь по-прежнему достаточно — нет Зе Луиша, Смолова, Антона Миранчука и Лысова.



В первом круге москвичи одержали тяжелейшую победу со счётом 1:0, хотя больше тайма действовали в меньшинстве. Разумеется, состав у гостей мощнее, но в этом противостоянии наблюдается любопытная тенденция. Вот уже семь поединков подряд непременно побеждает тот, кто играет на своём поле.



Туляки уязвимы на флангах: несколько раз с краёв в штрафную ловко проникал «Зенит», а «Сочи» вообще использовал эту слабость на максимум. Если ширина атак будет в порядке, свои моменты «Локомотив» непременно найдёт. Аккуратная ставка — ИТБ 1 гола «Локомотива» за 1.58 или ТБ 2 мяча за 1.68. Вариант посмелее — гол гостей во втором тайме за 1.80.

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Ничья гостей никак не устроит, отставание от зоны еврокубков и без того имеется. Придётся лезть вперёд и давить, а потому шансы для быстрых атак у «канониров» наверняка появятся. Что-то в духе 1:2 или 1:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура РПЛ «Арсенал» — «Локомотив» 8 марта 2021 года

«Локомотив» возобновил сезон двумя победами всухую, хотя ЦСКА на гол определённо наиграл. Гостям придётся лезть вперёд и давить: отставание от зоны еврокубков существует, ничья с аутсайдером не устроит. Это обещает довольно бодрый футбол с моментами и голами.



Ставка: гол «Локомотива» во втором тайме за 1.80.