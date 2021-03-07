«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 4-й матч серии: момент истины для клуба из Казахстана

Магнитогорцы забрали третий матч и повели в серии, нужно отвечать любой ценой.

8 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Барыса» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» 8 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 8 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Барыс» Нур-Султан — «Металлург» Мг (08.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

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На понедельник, 8 марта, по традиции запланированы четыре матча. Раньше всех начнут в Казахстане. «Барыс» в Нур-Султане снова сразится с «Металлургом». Позади три поединка, магнитогорцы ведут в серии со счётом 2-1. Понятно, что уйти с 1-3 хозяевам будет невероятно сложно, так что четвёртую встречу нужно цеплять любой ценой.

Как и ожидалось, сумасшедшая результативность первой игры не нашла продолжения. Там многое совпало: стартовые вратари выглядели слабо, быстрый гол, большое количество удалений. Сутки спустя подопечные Юрия Михайлиса перетерпели и перебороли оппонента. В субботу, в общем-то, мы увидели примерно то же самое.

Второй и третий матч получились плотными и закрытыми. Минимум риска, максимум надёжности. На последнем рубеже снова вышли финны — Йони Ортио и Юхо Олкинуора. Строго говоря, оба раза всё решалось на тоненького, поскольку соперники стоили друг друга. Вполне логично, что обе команды добыли по одной победе.

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«Барыс» может сетовать только на себя. Он имел всё необходимое для того, чтобы зацепиться. Открыл счёт уже на 15-й минуте, да ещё и в меньшинстве. После таких шайб порой нужно время, чтобы прийти в себя. Однако «лисы» прекрасно помнили, что это плей-офф. И остались в седле.

Дальше ММг дважды отличился в полных составах. Четыре последних удаления в поединке получил российский клуб (три из них — в заключительном периоде). Казахи больше минуты действовали в формате «5-на-3». И не забили. Разумеется, на таком фоне итоговое поражение справедливо.

В близкой серии плей-офф спецбригады имеют колоссальное значение, тем более когда имеешь на двух игроков больше. Олкинуора действовал классно и совершил несколько настоящих спасений, но нельзя сказать, что он стоял на голове. «Барысу» нужно было отыгрываться, но создал он совсем немного.

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Не помогли даже 3300 зрителей — впервые в сезоне в Нур-Султане на трибуны пустили болельщиков. Однако «Металлург» выдержал непростые минуты и хорошо отработал концовку. Илья Воробьёв на пресс-конференции отметил, что потребовалось какое-то время на адаптацию к узкой площадке. Но понятно, что во втором матче в Казахстане этой проблемы не будет.

Пожалуй, линия букмекеров выглядит логично. У хозяев хватает кадровых потерь, а потому при плотном графике и интенсивном хоккее преимущество «лис» в глубине состава должно проявляться всё более и более отчётливо. «Барысу» нужна надёжность на последнем рубеже, но пока Олкинуора переигрывает своих визави.

Мы бы выбирали между тоталом меньше 5 шайб за 1.76 и ставкой «гол в первые 9 минут — нет» за 1.88. В открытом хоккее гости лучше, подопечным Михайлиса нужно продолжать терпеть и караулить моменты. Соперники прекрасно изучили друг друга, готовить какие-то сюрпризы с каждым разом будет всё тяжелее. Ждём ещё одной нервной битвы.

«Барыс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 марта 2021 года

«Металлург» выстоял в субботу и вернул себе лидерство в серии. Четвёртый матч становится ключевым: 3-1 и преимущество своего льда — это очень много. То есть цена ошибки для «Барыса» колоссальна, а на таком фоне вероятность вязкого хоккея повышается. Раскрываться хозяевам нет смысла, в хоккее на встречных курсах у «лисов» банально больше ресурсов. Потому ждём низкой результативности.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.76.