«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 4-й матч серии: момент истины для клуба из Казахстана

8 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Барыса» идёт за 2.75.
Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» 8 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 8 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Барыс» Нур-Султан — «Металлург» Мг (08.03.2021)
Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.
На понедельник, 8 марта, по традиции запланированы четыре матча. Раньше всех начнут в Казахстане. «Барыс» в Нур-Султане снова сразится с «Металлургом». Позади три поединка, магнитогорцы ведут в серии со счётом 2-1. Понятно, что уйти с 1-3 хозяевам будет невероятно сложно, так что четвёртую встречу нужно цеплять любой ценой.
Как и ожидалось, сумасшедшая результативность первой игры не нашла продолжения. Там многое совпало: стартовые вратари выглядели слабо, быстрый гол, большое количество удалений. Сутки спустя подопечные Юрия Михайлиса перетерпели и перебороли оппонента. В субботу, в общем-то, мы увидели примерно то же самое.
Второй и третий матч получились плотными и закрытыми. Минимум риска, максимум надёжности. На последнем рубеже снова вышли финны — Йони Ортио и Юхо Олкинуора. Строго говоря, оба раза всё решалось на тоненького, поскольку соперники стоили друг друга. Вполне логично, что обе команды добыли по одной победе.
«Барыс» может сетовать только на себя. Он имел всё необходимое для того, чтобы зацепиться. Открыл счёт уже на 15-й минуте, да ещё и в меньшинстве. После таких шайб порой нужно время, чтобы прийти в себя. Однако «лисы» прекрасно помнили, что это плей-офф. И остались в седле.
Дальше ММг дважды отличился в полных составах. Четыре последних удаления в поединке получил российский клуб (три из них — в заключительном периоде). Казахи больше минуты действовали в формате «5-на-3». И не забили. Разумеется, на таком фоне итоговое поражение справедливо.
В близкой серии плей-офф спецбригады имеют колоссальное значение, тем более когда имеешь на двух игроков больше. Олкинуора действовал классно и совершил несколько настоящих спасений, но нельзя сказать, что он стоял на голове. «Барысу» нужно было отыгрываться, но создал он совсем немного.
Не помогли даже 3300 зрителей — впервые в сезоне в Нур-Султане на трибуны пустили болельщиков. Однако «Металлург» выдержал непростые минуты и хорошо отработал концовку. Илья Воробьёв на пресс-конференции отметил, что потребовалось какое-то время на адаптацию к узкой площадке. Но понятно, что во втором матче в Казахстане этой проблемы не будет.
Пожалуй, линия букмекеров выглядит логично. У хозяев хватает кадровых потерь, а потому при плотном графике и интенсивном хоккее преимущество «лис» в глубине состава должно проявляться всё более и более отчётливо. «Барысу» нужна надёжность на последнем рубеже, но пока Олкинуора переигрывает своих визави.
Мы бы выбирали между тоталом меньше 5 шайб за 1.76 и ставкой «гол в первые 9 минут — нет» за 1.88. В открытом хоккее гости лучше, подопечным Михайлиса нужно продолжать терпеть и караулить моменты. Соперники прекрасно изучили друг друга, готовить какие-то сюрпризы с каждым разом будет всё тяжелее. Ждём ещё одной нервной битвы.
«Барыс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 марта 2021 года
«Металлург» выстоял в субботу и вернул себе лидерство в серии. Четвёртый матч становится ключевым: 3-1 и преимущество своего льда — это очень много. То есть цена ошибки для «Барыса» колоссальна, а на таком фоне вероятность вязкого хоккея повышается. Раскрываться хозяевам нет смысла, в хоккее на встречных курсах у «лисов» банально больше ресурсов. Потому ждём низкой результативности.
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.76.
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