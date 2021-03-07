«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч: мудрый Карло Анчелотти готов сыграть в футбол Тухеля

За три последних матча в АПЛ соперники на двоих пропустили только один мяч.

8 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 6.70. В ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон» 8 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча 27-го тура АПЛ «Челси» Лондон — «Эвертон» Ливерпуль (08.03.2021)

Уже миновала первая неделя весны, календарь не щадит никого. В еврокубках набирает ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Английская Премьер-лига добралась до 27-го тура, программа которого завершится 8 марта двумя поединками.

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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» будет принимать ливерпульский «Эвертон». Начало встречи – в 21:00 мск. Это одна из двух центральных игр тура, круче только манкунианское дерби. Обе команды в последнее время показывают отличные результаты, так что скучать явно не придётся.



Лондонцы под руководством Томаса Тухеля до сих пор не потерпели ни одного поражения. Ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов. Небольшие осечки, наподобие ничьи со сдавшим позиции «Саутгемптоном», конечно, были, но при остальных подвигах это логично отошло на второй план. Выделить стоит последние три игры.



Во-первых, «аристократы» нашли способ вскрыть неприступную оборону мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:0), тут постарался Оливье Жиру. Затем случилась унылая (но стратегически важная для обеих команд) нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

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Ну а на десерт – перенесенная игра 29-го тура первенства на выезде против «Ливерпуля». Новый главный тренер синих полностью переиграл своего земляка. На фоне острых забеганий гостей за спины защитникам хозяев атака последних смотрелась несколько беззубо. Победа оказалась абсолютно заслуженной.



Теперь «Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов, а именно на четвёртое место. Правда, закрепиться там ещё предстоит, после 27 туров в активе 47 очков. У «Ман Сити» и Гвардиолы только пятки сверкают, их, судя по всему, уже никто не догонит. Зато до «МЮ» и «Лестера» не хватает четырёх и трех пунктов. Более чем реально.



Однако ближайшие преследователи – «Вест Хэм Юнайтед» и как раз «Эвертон» – отстают всего лишь на два и на один балл соответственно. При этом имеют по игре в запасе, так что положение у «аристократов» далеко не самое устойчивое. «Ириски» ведь ещё и форму набрали отличную.

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За три последних игры в английской Премьер-лиге удалось одержать сразу три победы. Сперва пострадал в дерби «Ливерпуль» (2:0), затем – «Саутгемптон» (1:0). Ну а в прошлом матче, благодаря очередному голу Ришарлисона, оставили ни с чем аутсайдера «Вест Бромвич» (1:0).



Как видно, с обороной у подопечных Карло Анчелотти нет никаких проблем. Возвращение в ворота Джордана Пикфорда ознаменовалось тремя «сухими» победами. Однако Томасу Тухелю и Эдуарду Менди непременно есть чем на это ответить.



Любопытно, что за десять поединков во всех турнирах под руководством немецкого специалиста лондонский клуб пропустил каких-то два мяча. А при таких раскладах есть смысл подумать над тоталом меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.94. Дело тут ещё в том, что высокой результативностью не радуют ни те, ни другие.

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Альтернативный вариант – 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.56. «Челси» выглядит чуть предпочтительнее. Во-первых, команда набрала солидный ход и выступает при Тухеле достойно. Во-вторых, состав тут несколько интереснее и вариативнее. Да и своё поле, пожалуй, может сказаться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон» 8 марта 2021 года

На наш взгляд, большого количества голов ожидать от предстоящего поединка не стоит. Оба соперника в последнее время набрали отличный ход и выглядят здорово. Но у «Эвертона» на ворота вернулся Пикфорд и пока надёжен, а оборона «Челси» при Тухеле в принципе нечасто ошибается. С такими вводными данными два мяча видятся потолком.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.