«Динамо» Минск — СКА. Прогноз на 4-й матч серии: судьи снова устроят спектакль в Беларуси

СКА забрал все три матча серии, но разговоры о судействе в этой паре стабильно затмевают хоккей.

8 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — СКА. Начало встречи — в 17:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.97, успех «Динамо» идёт за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» Мн — СКА 8 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 8 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Динамо» Минск — СКА (08.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

«Спартак» — «Краснодар». Прогноз: Промес оставит красно-белых в чемпионской гонке РПЛ Команда Тедеско осталась без Зобнина, но у «быков» кадровая ситуация гораздо хуже.

На понедельник, 8 марта, по традиции запланированы четыре матча. Позже других начнут в Беларуси. В 17:10 мск в Минске местное «Динамо» снова станет выяснять отношения со СКА. Эта серия вышла на финишную прямую: подопечные Валерия Брагина добыли три победы кряду.

Следовательно, каждая следующая игра рискует оказаться последней. Говорить о какой-либо интриге тут не приходится, хотя «зубры» выглядят более чем симпатично. Они определённо заслуживали большего, да только постоянно чего-то не хватает. Во всех трёх случаях имелись варианты зацепиться.

В Санкт-Петербурге дважды уступили с разницей в две шайбы — 2:4 и 4:6. Играли размашисто, с внушительным количеством остроты, камбэками и прочими хоккейными радостями. Однозначно не удался только первый период второго поединка, Там СКА фактически творил что хотел. И то смогли сравнять счёт, хотя в концовке не дотерпели.

«Манчестер Сити» — «МЮ». Прогноз: Гвардиола слишком хорош для АПЛ. Дерби он тоже заберёт Команда Гвардиолы движется по сезону с грациозностью катка. Последнее поражение датировано ноябрём.

В субботу клуб из Беларуси подобрался к победе вплотную. Показывал характер, не опускал рук. Вернулся в седло после 0:2 к середине второго периода, отыгрался. Снова пропустил, пошёл вперёд, забросил третью шайбу. В овертайме имел моменты, но тут на первый план снова вышло судейство.

В дополнительном отрезке состоялись три малых штрафа. Все — у хозяев. Победную шайбу санкт-петербуржцы забросили в формате «5-на-3». Разумеется, официальные лица быстро объяснили, что все решения оказались верными. Вряд ли кто-то сомневался, что будут сказаны именно эти слова. Хотя визуально казалось, что одну из команд судили строже, а другой простили пару нарушений.

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции с трудом подбирал слова, чтобы не нарваться на штраф. Нельзя сказать, что минчане играют лучше или создают больше, но сомнительная работа арбитров сводила шансы из вполне рабочих к минимальным. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения.

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч серии: «армейцы» приблизят отпуск для Олега Знарка Красно-белые выглядят достойно, но для победы над красно-синими этого недостаточно.

В сухом остатке — 0-3. Понятно, что четыре победы подряд «зубры» не одержат, но хотя бы размочить счёт в серии было бы недурно. Отсиживаться в обороне смысла нет, да и вообще это не в стиле «Динамо». Свои трибуны, отсутствие реальной интриги, злость после работы судей. Пожалуй, неплохие исходные данные для яркого хоккея. Дальше не выйдут, но дверью хлопнут.

Потому мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.07 и ставкой «гол в первые 9 минут» за 1.88. Также стоит рассмотреть ставку на пятиминутное удаление за 4.00. Коэффициент шикарный, а нервы сейчас у всех накалены до предела. Если к третьему периоду СКА обеспечит заметное преимущество, хозяева наверняка направят освободившуюся энергию на стычки и драки.

«Динамо» Минск — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 марта 2021 года

СКА забрал три матча, интрига фактически умерла. Минчане явно на эмоциях, всё же работа судей в этой серии вызывает серьёзные вопросы. Пожалуй, вероятность стычек и драк на таком фоне заметно повышается. Если «армейцы» решат все вопросы досрочно, в концовке вполне вероятны потасовки.

Ставка №1: гол в первые 9 минут за 1.88.

Ставка №2: пятиминутное удаление за 4.00.