«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз: злой Луис Суарес увеличит отрыв от «Барселоны» и «Реала»

10 марта состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико Мадрид» — «Атлетик» 10 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик» Б 10 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.30.

«Атлетико» — «Атлетик»: анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Испании (10.03.2021)

Сезон в европейском футболе приближается к финальной трети: на дворе март, Лига чемпионов и Лига Европы в самом разгаре. В Испании разобрались с Суперкубком и полуфиналами Кубка Короля, а в Ла Лиге начинается жара. Интрига в чемпионской гонке заиграла новыми красками.

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На среду, 10 марта, запланирован один матч. В перенесённой игре 18-го тура сразятся «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Место действия — Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано». Это противостояние в последние годы почти всегда получалось ярким, да и с турнирной интригой полный порядок.



«Матрасники» долгое время штамповали победу за победой, хотя продвинутая статистика говорила, что им заметно везло. В последнее время ситуация развернулась. Лишь две победы в шести предыдущих турах. Тут, пожалуй, заслуживали большего, но несколько факторов совпали.



Удача отвернулась, а вспышка коронавируса явно помешала тренерскому штабу: несколько игроков выпали из тренировочного процесса, а потому даже после возвращения в заявку были вынуждены набирать форму через игры. Разумеется, это чревато дополнительными осечками. Так и вышло.

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Самое любопытное, что в гостях АТМД идёт более чем неплохо. А вот в родных не стенах не выигрывал аж с января. Полтора месяца назад показал характер и дожал «Валенсию» (3:1). С тех пор — как отрезало. 2:2 с «Сельтой», 0:2 с «Леванте» и 1:1 в дерби с «Реалом», которое состоялось в воскресенье.

Подопечные Диего Симеоне быстро вышли вперёд. С одной стороны, до победы не хватило совсем немного — ответный мяч пришёл на 88-й минуте. С другой, после перерыва «сливочные» имели колоссальное преимущество и на гол точно наиграли. Плюс арбитр не поставил пенальти в ворота «Атлетико», хотя имел основания.



И вот что мы имеем — впереди треть сезона, а отрыв заметно сократился. «Матрасники» всё ещё единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, но «Барселона» отстаёт всего на три очка, а «Реал» — на пять. Зато у лидера имеется игра в запасе. Соответственно, победа в такой ситуации была бы очень кстати.

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Баски после смены тренера чувствуют себя великолепно. Выиграли Суперкубок Испании, несмотря на сопротивление «Реала» и «Барселоны». Вновь дошли до финала Кубка Короля (из-за особенностей коронавирусного сезона проведут финалы двух сезонов за неделю). И выправили ситуацию в Примере.



У «Атлетика» пять игр без поражений в национальном первенстве. Что ещё важнее — под руководством Марселино они обязательно забивают. Даже два поражения от сине-гранатовых получились на тоненького — 2:3 и 1:2. А в остальных случаях непременно набирали очки: 5:1 с «Хетафе», по 1:1 с «Валенсией», «Вильярреалом» и «Леванте», а также 4:0 с «Кадисом» и 2:1 с «Гранадой».



Промежуточный результат — восьмое место в таблице, до зоны еврокубков всего шесть очков. При одном матче в запасе. Терять гостям абсолютно нечего, Суперкубок Испании и Кубок Короля автоматически сделали сезон успешным. И самое главное — видно, что баски действительно получают удовольствие от футбола.

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«Атлетико» тоже придётся идти вперёд: конкуренты совсем близко, на своём поле нужно выигрывать. Всё это повышает вероятность довольно бодрого футбола, при котором будет на что посмотреть. Между прочим, на «обе забьют» предлагают коэффициент 2.30. Тут надо бы сказать, эта ставка доезжала в пяти из девяти предыдущих очных встреч.



Вариант попроще — тотал больше 2 гола за крепкие 1.82. Ниже этой планки соперники не падают на протяжении восьми поединков, хотя «Атлетик» прежде куда чаще катал низы, а теперь исправно пропускает. В общем, парочку мячей мы тут должны увидеть.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик» 10 марта 2021 года

Подопечные Диего Симеоне не выигрывали на своём поле полтора месяца, конкуренты заметно подобрались. Баски, напротив, не проигрывали с января, а самое главное — под руководством Марселино они без гола не уходят. Между прочим, в восьми предыдущих очных встречах забивалось не менее двух мячей. А на ТБ 2 гола дают 1.82. Похоже на подарок.



Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.82.