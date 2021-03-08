«Ювентус» — «Порту». Прогноз: Криштиану Роналду найдёт способ остаться в любимом турнире

В 10 последних матчах у «Порту» всего четыре победы, а вот туринцы набрали ход.

9 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту» 9 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту» (09.03.2021)

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом» подарил мини-сенсацию — португальский клуб выиграл со счётом 2:1, не позволив забить самому Криштиану Роналду. Теперь же «старой синьоре» и её звёздному форварду придётся выжать из себя максимум для того, чтобы не покинуть турнир на столь раннем этапе.

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Интересно, что до 82-й минуты первого матча «Юве» и вовсе проигрывал со счётом 0:2, однако гол Федерико Кьезы существенно облегчил задачу итальянцам на ответный матч. Теперь команде достаточно выиграть со счётом 1:0 и уже этого хватит для выхода в четвертьфинал. Задача более чем посильная.



«Ювентус» умеет выходить из таких ситуаций с честью — вспомнить хотя бы розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2018/2019, когда на аналогичной стадии итальянцы стартовали с выездного поражения от «Атлетико» со счётом 0:2. В Турине крах «матрасников» начался уже в середине первого тайма, когда Роналду забил первый гол. В итоге у Криштиану хет-трик, а у «Юве» победа 3:0 и выход в четвертьфинал.



Кто будет решать вопросы «Юве» на этот раз? Скорее всего всё тот же Криштиану. Хоть ему уже и 36 лет, он по-прежнему забивает практически в каждом матче (31 гол в 39 играх сезона). В минувшую субботу Андреа Пирло и вовсе сделал ход конём, оставив португальца в запасе на важнейший матч Серии А с «Лацио».

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Между прочим, получилось прекрасно. Без трудностей не обошлось, но итоговая победа со счётом 3:1 определённо добавила коллективу уверенности. Теперь Криштиану точно полон сил и готов выбивать из Лиги чемпионов «Порту» — заклятого соперника его первой команды в карьере.

«Ювентус» прилично прибавил в игре и результатах в 2021 году. У команды три поражения и две ничьи в 20 последних матчах, при этом количество забитых мячей особенно впечатляет — в среднем более двух мячей за игру. Именно столько нужно «Юве» для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Порту» же после наступления 2021 года стал выступать крайне невыразительно. В 10 последних матчах на внутренней арене добыл всего четыре победы, а успех в матче с «Юве» и вовсе кажется нелепой случайностью. Лишь успешный старт сезона позволяет «драконам» удерживать вторую строчку в турнирной таблице португальской Суперлиги.

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«Ювентус» и в первом матче с «Порту» владел игровым преимуществом, а уж на домашнем стадионе должен и вовсе не выпускать соперника с его половины поля. Нельзя не отметить и возвращение Альваро Мораты после повреждения, это добавит вариативности впереди.

Если в первом матче форвард не был готов отыграть все 90 минут и вышел лишь на концовку, то в последнем матче с «Лацио» провёл на поле более часа, за который успел отметиться дублем и результативной передачей. Нужно констатировать, что с «Ювентус» с Моратой и без него — это две разные команды. Потому возьмём индивидуальный верх туринского клуба.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту» 9 марта 2021 года

С практически стопроцентной уверенностью можно сказать, что весь ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» пройдёт под диктовку итальянского гранда. С учётом наличия в атаке Роналду и Мораты голы станут вопросом времени. Проход «Юве» практически неизбежен, а португальская команда рискует вернуться домой разгромленной.



Ставка №1: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2 гола за 1.97.

Ставка №2: гол Криштиану Роналду за 1.61.