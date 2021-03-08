«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: из-за таких матчей мы и любим Лигу чемпионов!

9 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу немецкой команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех гостей оценен экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Севилья» 9 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Севилья» (09.03.2021)

«Севилья» изначально даже считалась фаворитом на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот только тепеь испанцы отправляются на ответный матч с дортмундской «Боруссией» в статусе аутсайдера. Ведь домашняя встреча была проиграла со счётом 2:3.

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Злым гением испанского клуба стал Эрлинг Холанд. Норвежец вышел на авансцену при счёте 0:1 и оформил дубль, к которому добавил результативную передачу. Таким образом юный футболист показал, что любые проблемы команды могут решиться благодаря индивидуальным действиям одного исполнителя.

Запас солидный — красно-белым придётся забивать как минимум два мяча, ведь из-за правила гола на чужом поле при 0:1 дальше пройдут «шмели». Впрочем, у немецкого коллектива имеются кое-какие поводы для беспокойство. Ведь Холанд получил небольшое повреждение и рискует пропустить предстоящую игру.



У «Боруссии» и без того очень много проблем с составом. Даже если Холанд и сможет выйти на поле, то на Марселя Шмельцера, Акселя Витселя, Джейдона Санчо, Джованни Рейну, Рафаэла Геррейру и Мануэля Аканджи тренерский штаб рассчитывать не сможет. Огромные потери для немцев, однако сопоставимые проблемы с составом были и накануне первого матча с «Севильей».

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У испанского клуба лазарет практически пуст. Не смогут сыграть лишь Алеиш Видаль и Жюль Кунде. Если отсутствие Видаля вряд ли будет слишком заметно, но травма Кунде может стать серьёзной проблемой для обороны команды. В поединке с «Эльче» француза заменил Серхи Гомес и результат не заставил себя долго ждать — поражение со счётом 1:2 и именно по вине 28-летнего испанца был пропущен один из мячей.



Интересно, что именно после поражения от «Боруссии» у «Севильи» пошла чёрная полоса. Если до первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов команда шла на серии из девяти побед, то после поражения от «пчёл» «Севилья» проиграла три матча из четырёх. В том числе и упустила преимущество в два мяча над «Барселоной» в Кубке Испании, покинув турнир. Сможет ли Хулен Лопетеги вывести своих подопечных из пике в столь важном поединке?



Что касается немецкой команды, то победа над «Севильей» наоборот дала толчок вперёд — три подряд сухие победы и достойный матч против мюнхенской «Баварии». Там дортмундцы вели со счётом 2:0, однако всё же не дотерпели и остались без очков. Впрочем, обидное поражение не должно повлиять на настрой перед ответной встречей с испанской командой в Лиге чемпионов.

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Оба клуба умеют качественно действовать в атаке — в пяти последних матчах на счету дортмундцев 13 мячей. У «Севильи» всего пять голов за этот же отрезок, однако учитывая то, что в двух поединках соперником была «Барселона», это вполне объяснимо.

Напрашивается вывод, что, как и в первом очном поединке, зрелищностью футбола зрители останутся довольны. Интриги не обещаем, а вот голы должны быть. Проверим тотал больше 3 мяча, на который дают около двойки.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Севилья» 9 марта 2021 года

Очевидно, что «Севилья» с первых же минут матча побежит вперёд. У испанцев просто не остаётся других вариантов после трёх пропущенных мячей на своём поле. «Боруссия», в свою очередь, обожает игру на встречных курсах, поэтому будет только рада такому развитию событий. Моментов в матче будет много, а значит, и голы случатся.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.98.