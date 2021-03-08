«Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: казанцы закончат серию в Нижнем Новгороде

9 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.74, а успех нижегородцев оценён в 4.15.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 9 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол в первые десять минут идет за 1.86.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Торпедо» Нижний Новгород — «Ак Барс» Казань (09.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев должны получиться жаркими.

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Кубок Гагарина продолжится во вторник, 9 марта, четырьмя поединками. В 19:30 в Нижнем Новгороде стартует встреча местного «Торпедо» и казанского «Ак Барса». Победитель Восточной конференции после трёх матчей ведёт в серии со счётом 3-0. Судя по всему, никакой интриги уже не предвидится.



В стартовом поединке казанцы на своём поле ожидаемо выглядели интереснее, создали кучу моментов. К слову, голкиперу нижегородцев Андрею Тихомирову пришлось совершить полсотни спасений, хотя и этого оказалось мало. Хозяева со скрипом, но одержали победу, благодаря голу Тревора Мёрфи в овертайме (2:1 ОТ).



Во второй домашней встрече команда Дмитрия Квартальнова здорово отыграла первые два периода, забросила сразу четыре шайбы и ни разу не пропустила. Третья двадцатиминутка прошла более спокойно, гости даже умудрились забить гол престижа, но вернуться в игру не сумели.

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На своём льду «Торпедо», правда, чувствовало себя гораздо увереннее, чем в Казани. Не уступило по броскам (30:24), а вбрасываний выиграло практически столько же (27:28). Да и в целом смотрелось не хуже своего соперника, хотя зацепиться снова не получилось.



Казанцы реализовали большинство в середине первого периода, но расслабляться было рано. В остальных периодах нижегородцы постарались насесть, создали как минимум не меньше моментов, чем у гостей, но забросить не смогли. Хотя даже играли в большинстве. Более того, пустили две шайбы во втором и ещё одну в третьем периодах.

Итоговый счёт – 4:0 в пользу «Ак Барса», который продемонстрировал отличную реализацию. Едва ли после такого уверенного шага казанский клуб допустит осечку. Нельзя сказать, что нижегородцы играют плохо, но разница в уровне исполнителей бросается в глаза.

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На наш взгляд, и в четвертом поединке серии у Дмитрия Квартальнова не возникнет особых проблем. Так что мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.74. «Торпедо» на своём льду без боя не отпустит, но разглядеть в этой паре интригу теперь очень трудно.



Дело тут ещё в статистике личных встреч, даже у себя дома нижегородцы в последнее время часто проигрывают «барсам». У них семь поражений в восьми предыдущих случаях, шесть из них которых – в основное время. А потому не будем мудрить. Затягивать серию гостям ни к чему.

«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 9 марта 2021 года

«Ак Барс» уже выбил три победы с трёх попыток и находится в шаге от итогового успеха в серии, едва ли он оступится и на этот раз. «Торпедо» на своём льду наверняка опять даст бой, но казанцы, на наш взгляд, выглядит предпочтительнее. Ждём, что победитель Восточной конференции решит всё в четырёх матчах.



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.74.