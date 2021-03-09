«Боруссия» Д — «Севилья», «Ювентус» — «Порту» и другие матчи. Что смотреть 9 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 9 марта.
На что ставить в футболе 9 марта
Сегодня узнаем двух первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В Германии «Боруссия» из Дортмунда сыграет с «Севильей», у «шмелей» отличные перспективы после 3:2 на выезде. Больше интриги в Турине, «Ювентус» проиграл «Порту» на выезде 1:2 и теперь дома должен побеждать. Посмотрим, сумеет ли Криштиану Роналду пройти своих соотечественников.
На что ставить в хоккее 9 марта
В плей-офф КХЛ в шаге от выхода во второй раунд «Локомотив», ЦСКА и «Ак Барс». Они ведут в сериях у, соответственно, «Йокерита», «Спартака» и «Торпедо» 3-0 и сегодня могут официально оформить проход дальше. В серии «Салавата Юлаева» и «Трактора» уфимцы впереди 2-1, но сегодня четвертый матч в Челябинске. В ночь на среду 9 матчей пройдут в НХЛ.
На что ещё ставить 9 марта
Два перенесенных матча в женской волейбольной Суперлиге: «Минчанка» сыграет с «Динамо-Метар», а «Тулица» — с «Динамо-Ак Барс».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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