«Боруссия» Д — «Севилья», «Ювентус» — «Порту» и другие матчи. Что смотреть 9 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 9 марта.

На что ставить в футболе 9 марта

Сегодня узнаем двух первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В Германии «Боруссия» из Дортмунда сыграет с «Севильей», у «шмелей» отличные перспективы после 3:2 на выезде. Больше интриги в Турине, «Ювентус» проиграл «Порту» на выезде 1:2 и теперь дома должен побеждать. Посмотрим, сумеет ли Криштиану Роналду пройти своих соотечественников.

«Ювентус» — «Порту». Прогноз: Криштиану Роналду найдёт способ остаться в любимом турнире В 10 последних матчах у «Порту» всего четыре победы, а вот туринцы набрали ход.

На что ставить в хоккее 9 марта

В плей-офф КХЛ в шаге от выхода во второй раунд «Локомотив», ЦСКА и «Ак Барс». Они ведут в сериях у, соответственно, «Йокерита», «Спартака» и «Торпедо» 3-0 и сегодня могут официально оформить проход дальше. В серии «Салавата Юлаева» и «Трактора» уфимцы впереди 2-1, но сегодня четвертый матч в Челябинске. В ночь на среду 9 матчей пройдут в НХЛ.

«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз на 4-й матч: Кравцов и Калинин расколдуют Метсолу Уфимцы добыли две победы подряд и захватили лидерство в серии. А накануне отыграли на ноль.

На что ещё ставить 9 марта

Два перенесенных матча в женской волейбольной Суперлиге: «Минчанка» сыграет с «Динамо-Метар», а «Тулица» — с «Динамо-Ак Барс».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!