«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз на 5-й матч: вторая молодость Ковальчука — это сила

10 марта состоится пятый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех екатеринбуржцев оценён в 5.30.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 10 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол в первые десять минут идет за 1.93.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Автомобилист» Екатеринбург (10.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. Первая неделя весны благополучно миновала, стадия плей-офф набирает ход. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующая пара месяцев должна получиться жаркой.

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Кубок Гагарина продолжится в среду, 10 марта, четырьмя поединками. Омский «Авангард» на льду стадиона «Арена-Балашиха» в Балашихе, где он временно квартируется, примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало игры – в 19:30 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу омичей.



«Ястребы» уверенно стартовали, одержав «сухую» победу в первом поединке дома. Затем выиграли и во второй раз, хотя пришлось напрячься, ведь после второго периода соперник даже вёл в счёте. Без везения не обошлось: Толчинский реализовал большинство, Ковальчук вывел команду вперёд, а у «Авто» отменили два гола из-за офсайдов.



Казалось, екатеринбуржцы теперь вовсе не окажут должного сопротивления. Однако серия переехала на Урал, свой лёд придал хозяевам уверенности. На этот раз омский клуб уступил со счётом 1:2, хотя играл ничуть не хуже, чем в стартовом поединке. Даже бросков совершил больше (38:27).

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Конечно, подопечным Билла Питерса тоже нужно отдать должное. Они не стеснялись играть в свой хоккей, проявили характер, а потому вернули интригу. Разумеется, на следующий матч в Екатеринбурге возлагались большие надежды. Всё-таки домашняя арена и недавний триумф должны были воодушевить команду.



Так и произошло. «Автомобилист» держал марку всю первую двадцатиминутку. Сперва поймал противника на контратаке и открыл счёт на седьмой минуте благодаря умному проходу Белоусова и точному броску Трямкина. Затем в концовке отличился Мэйсек с передачи Дацюка.



Во втором периоде Илья Ковальчук вернул «Авангард» в игру, подправив шайбу в ворота. Но уже через четыре минуты хозяева подловили гостей на выходе из обороны и вернули себе фору в две шайбы. Снова забросил Мэйсек, а ассистировал ему снова Дацюк. От этих хоккеистов уральцы сильно зависят.

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Дело уже близилось к концу встречи, но буквально за три минуты до сирены омичи дважды реализовали большинство и перевели игру в овертайм. Точку поставил Ковальчук, который был хорош. Екатеринбуржцы смотрелись не хуже, однако в этот раз им снова не повезло.



От победы в серии команду Боба Хартли отделяет всего лишь одна игра. Несомненно, «Авто» будет упираться, получилось найти свою игру, вернулись забитые голы. Однако слишком многое оказалось потеряно в Балашихе.

Теперь рассчитывать на успех крайне трудно, ведь на своём льду «ястребы» выступают гораздо убедительнее. И последний момент: даже если в равных составах у подопечных Боба Хартли что-то не ладится, убойная реализация большинства позволяет оставаться в седле. Спецбригады всегда необычайно важны в плей-офф.

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Мы бы выбирали между ИТБ1 2.5 шайбы за 1.66 и 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.67. «Авангард» своё дело знает, Толчинский и Ковальчук чертовски хороши, вернулся Рид Буше. Атакующая мощь в порядке. За четыре поединка серии заброшено 12 шайб, то есть в среднем 3 шайбы за игру. Солидные цифры.

«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 10 марта 2021 года

«Авангард» в Екатеринбурге показал характер и не позволил «Автомобилисту» сравнять счёт серии. Теперь омичей отделяет от победы всего одна игра, которую они вряд ли сдадут. Во-первых, играть предстоит на своём льду, а во-вторых, с результативностью нет никаких проблем. Так что гостей снова ждут неприятности.



Ставка: индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 шайбы за 1.66.