«Рома» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги Европы: украинский клуб провалится в Италии

«Рома» и «Шахтёр» встретятся друг с другом в седьмой раз, но именно в Лиге Европы — впервые.

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Шахтёр». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех гостей оценён экспертами в 5.70. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Шахтёр» 11 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Рома» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Шахтёр» Донецк (11.03.2021)

Одним из самых интересных противостояний 1/8 финала Лиги Европы станет битва донецкого «Шахтёра» и итальянской «Ромы». Примечательными матчи станут в том числе и потому, что римский клуб тренирует бывший наставник «горняков» Паулу Фонсека.

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Команды шесть раз играли друг с другом (четыре победы у украинской команды и две — у итальянской), а последняя их встреча случилась относительно недавно. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2017/2018 сильнее за счёт правила выездного гола оказалась «Рома» — 1:2 и 1:0. Теперь же противостояние состоится на аналогичной стадии, однако в менее престижном турнире.



Большой потерей для Фонсеки и всего тренерского штабы римлян станет травма Эдина Джеко, который даже в 34 года продолжает оставаться лучшим бомбардиром команды. Именно он принёс победу и выход в четвертьфинал ЛЧ «Роме» в последнем матче команд (1:0) и именно с его передачи забил Дженгиз Ундер в предпоследней игре (1:2).



Не менее важными потерями для итальянцев станут Жордан Верету и Николо Дзаньоло. И если с отсутствием второго в клубе уже смирились (молодой итальянец ни разу не сыграл в этом сезоне), то травма Верету может стать существенным ударом для римлян.

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Есть проблемы и у донецкого клуба — в первом матче не сыграет лидер центра поля Тарас Степаненко. Его отсутствие может существенно облегчить жизнь лидеру полузащиты соперника Лоренцо Пеллегрини, который набрал отличную форму во второй половине сезона.



Все привыкли, что в последние годы у «Шахтёра» возникает всё меньше проблем во внутренних турнирах. Впрочем, в этом году такого доминирования не наблюдается — команда идёт на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, а из Кубка Украины и вовсе сенсационно вылетела от представителя Первой лиги «Агробизнеса».

Не самая уверенная игра наблюдалась и в первой стадии плей-офф еврокубков. На первый взгляд, лёгкой победы над «Маккаби» могло бы и не случиться, реализуй израильтяне хотя бы половину из тех моментов, что имели в двух матчах.

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У «Ромы» же, наоборот, дела идут как нельзя лучше. В десяти последних матчах добыто семь побед, проиграли лишь «Ювентусу» и «Милану». Фонсека поднялся на четвёртое место в чемпионате, что позволяет претендовать на место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Безусловно, борьба ещё не закончена, однако невооружённым взглядом виден прогресс «волков».

Здорово смотрятся римляне и по игре — в Серии А забивают в среднем по два мяча за игру. Столько же забивает и «Шахтёр», однако делает это он в чемпионате Украины, где сопротивление несколько скромнее. Это самый слабый результат донецкой команды за несколько лет — очевидно, что клуб в небольшом кризисе в том числе и из-за того, что бразильские лидеры атаки не молодеют — Марлосу уже 32, а Тайсону и вовсе 33 года. Возьмём победу хозяев с форой, сейчас они смотрятся предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч финала 1/8 Лиги Европы «Рома» — «Шахтёр» 11 марта 2021 года

Наверняка мы увидим матч с большим количеством атак, однако более острыми они будут у римской команды. Более молодой и бегущий коллектив задавит соперника и оформит комфортное преимущество перед ответным поединком в Киеве. Разница в уровне исполнителей весомая, да и гости сейчас переживают непростой период.



Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 2.01.