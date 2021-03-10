«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз на 5-й матч: уфимцы не дадут вернуть серию на Урал

11 марта состоится пятый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех челябинского клуба оценён в 4.40.
Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 11 марта 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол в первые десять минут идет за 2.01.
Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» Уфа — «Трактор» Челябинск (11.03.2021)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился. Первая неделя весны благополучно миновала, стадия плей-офф набирает ход. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Несколько серий четвертьфиналов конференций уже завершены, в других начинается всё самое интересное.
Один из матчей стартового раунда Кубка Гагарина состоится в четверг, 11 марта. На льду «Уфа-Арены» местный «Салават Юлаев» будет принимать челябинский «Трактор», начало встречи – в 17:00 мск. После четырех поединков счёт в серии 3-1 в пользу уфимцев, от выхода в следующую стадию их отделяет всего одна победа.
Команда финского специалиста Томи Лямся пока что допустила всего одну осечку. В самом первом матче уступила на своём льду со счётом 1:3, хотя гости даже реже попадали в створ ворот. Зато уже спустя сутки удалось восстановить баланс, однако пришлось сильно постараться (3:2 ОТ).
Далее противостояние перенеслось в Челябинск, где «Салават Юлаев» выиграл обе встречи с общим счётом 7:0. И если в третьей получилось воспользоваться многочисленными ошибками хозяев, то в четвертой клуб показал практически безукоризненную игру от обороны. Исход игры решили уфимские звёзды, которые чувствуют себя всё комфортнее.
Первый период четвёртого поединка «Трактор» играл неплохо, регулярно создавал моменты, подвела лишь реализация. Где-то не хватило завершающего броска, где-то соперника выручал голкипер. Во втором тоже возможности худо-бедно имелись, но оборона начала сбоить. Залетел первый гол.
Сказался интересный ход «Салавата», отдавшего шайбу и сыгравшего от обороны. Позиционная атака челябинцев оказалась медленной и предсказуемой, особенных проблем у гостей не вызвала. А ведь постоянно возвращаться назад и играть плотно в защите хозяевам становилось всё тяжелее.
На третью двадцатиминутку у подопечных Анвара Гатиятулина вовсе не осталось сил. Вторую шайбу пропустили после потери: Гранлунд и Маннинен убежали два в два и ловко разобрались. Ну а третья шайба влетела в пустые, тут уже голом отметился всё тот же Маннинен.
«Салават Юлаев», судя по всему, поймал кураж и теперь едва ли сбавит темп. Голкипер Юха Метсола на высоте, на его счету два шат-аута кряду. Блистает и троица финских нападающих, которые уже забросили суммарно больше, чем весь «Трактор». А потому есть все основания ожидать очередную уверенную игру в исполнении уфимцев.
Мы бы рискнули и проверили П1 за коэффициент 1.80. Другой интересный вариант – П1 по броскам в створ с форой (-7.5) за 1.85. Дело в том, что челябинцы редко бросают, в двух предыдущих играх у них всего 40 попаданий. Да и в остальных двух случаях уфимцы делали гораздо больше попыток. Возвращать серию на Урал слишком опасно, зелёные постараются поставить точку на родном льду.
«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 11 марта 2021 года
После осечки на старте «Салават» собрался и одержал три победы кряду. Команда отлично выглядит: троица финских нападающих в порядке, а голкипер поймал кураж. У «Трактора» даже на своём льду мало что получалось, не ждём чуда и в пятом поединке серии. Похоже, он окажется последним.
Ставка: победа «Салавата» за 1.80.
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