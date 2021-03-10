«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз на 5-й матч: уфимцы не дадут вернуть серию на Урал

11 марта состоится пятый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех челябинского клуба оценён в 4.40.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 11 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол в первые десять минут идет за 2.01.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» Уфа — «Трактор» Челябинск (11.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился. Первая неделя весны благополучно миновала, стадия плей-офф набирает ход. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Несколько серий четвертьфиналов конференций уже завершены, в других начинается всё самое интересное.

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Один из матчей стартового раунда Кубка Гагарина состоится в четверг, 11 марта. На льду «Уфа-Арены» местный «Салават Юлаев» будет принимать челябинский «Трактор», начало встречи – в 17:00 мск. После четырех поединков счёт в серии 3-1 в пользу уфимцев, от выхода в следующую стадию их отделяет всего одна победа.



Команда финского специалиста Томи Лямся пока что допустила всего одну осечку. В самом первом матче уступила на своём льду со счётом 1:3, хотя гости даже реже попадали в створ ворот. Зато уже спустя сутки удалось восстановить баланс, однако пришлось сильно постараться (3:2 ОТ).



Далее противостояние перенеслось в Челябинск, где «Салават Юлаев» выиграл обе встречи с общим счётом 7:0. И если в третьей получилось воспользоваться многочисленными ошибками хозяев, то в четвертой клуб показал практически безукоризненную игру от обороны. Исход игры решили уфимские звёзды, которые чувствуют себя всё комфортнее.

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Первый период четвёртого поединка «Трактор» играл неплохо, регулярно создавал моменты, подвела лишь реализация. Где-то не хватило завершающего броска, где-то соперника выручал голкипер. Во втором тоже возможности худо-бедно имелись, но оборона начала сбоить. Залетел первый гол.



Сказался интересный ход «Салавата», отдавшего шайбу и сыгравшего от обороны. Позиционная атака челябинцев оказалась медленной и предсказуемой, особенных проблем у гостей не вызвала. А ведь постоянно возвращаться назад и играть плотно в защите хозяевам становилось всё тяжелее.



На третью двадцатиминутку у подопечных Анвара Гатиятулина вовсе не осталось сил. Вторую шайбу пропустили после потери: Гранлунд и Маннинен убежали два в два и ловко разобрались. Ну а третья шайба влетела в пустые, тут уже голом отметился всё тот же Маннинен.

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«Салават Юлаев», судя по всему, поймал кураж и теперь едва ли сбавит темп. Голкипер Юха Метсола на высоте, на его счету два шат-аута кряду. Блистает и троица финских нападающих, которые уже забросили суммарно больше, чем весь «Трактор». А потому есть все основания ожидать очередную уверенную игру в исполнении уфимцев.



Мы бы рискнули и проверили П1 за коэффициент 1.80. Другой интересный вариант – П1 по броскам в створ с форой (-7.5) за 1.85. Дело в том, что челябинцы редко бросают, в двух предыдущих играх у них всего 40 попаданий. Да и в остальных двух случаях уфимцы делали гораздо больше попыток. Возвращать серию на Урал слишком опасно, зелёные постараются поставить точку на родном льду.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 11 марта 2021 года

После осечки на старте «Салават» собрался и одержал три победы кряду. Команда отлично выглядит: троица финских нападающих в порядке, а голкипер поймал кураж. У «Трактора» даже на своём льду мало что получалось, не ждём чуда и в пятом поединке серии. Похоже, он окажется последним.



Ставка: победа «Салавата» за 1.80.