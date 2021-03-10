«Динамо» Киев — «Вильярреал». Прогноз: Мирча Луческу не спасёт украинцев от Унаи Эмери

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех хозяев оценён экспертами в 4.15. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал» 11 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз первого матча 1/8 Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал» (11.03.2021)

Подбор команд в Лиге Европы текущего сезона так силён, а жеребьёвка плей-офф столь беспощадна, что уже на стадии 1/8 финала киевское «Динамо» вынуждено сразиться с испанским «Вильярреалом». Лидер чемпионата Украины против клуба, который ещё совсем недавно входил в топ-5 испанской Примеры.

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Да, сейчас «Вильярреал» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, однако такая низкая позиция обусловлена провальным февралём в исполнении подопечных Унаи Эмери. В восьми последних матчах Ла Лиги они потерпели три поражения, ни разу не сумев победить.



Несмотря на неудовлетворительные результаты во внутреннем чемпионате, в Лиге Европы у «жёлтой субмарины» всё в полном порядке — на стадии 1/16 финала без особых проблемы был обыгран крепкий «Ред Булл Зальцбург», который попил крови у «Баварии» и мадридского «Атлетико», а также выбил из еврокубков «Локомотив».



Одна австрийцы проблемой не стали — 2:0 и 2:1. В групповом этапе турнира у испанцев дела складывались всё так же легко — пять побед и одна ничья, благо что с жеребьёвкой повезло. Команда уверенной поступью шагает вперёд и не планирует останавливаться.

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По-настоящему серьёзной проблемой для «Динамо» можно считать тот факт, что Лига Европы является любимым турниром для Унаи Эмери. С 2013 по 2016 год испанский специалист установил уникальный рекорд, выиграв ЛЕ трижды подряд. Теперь он тренирует команды несколько слабее (тогда это была «Севилья»), однако опыт личных побед никуда не делся.



Ещё одной вещью, которая может встать на пути киевлян, можно считать низкий уровень чемпионата Украины, где более-менее конкурентными матчами можно назвать лишь встречи с «Шахтёром» и «Зарёй». В таких условиях сложно быть полноценно готовым к битвам с соперниками калибра «Вильярреала», а значит и шансов на успех больше у испанцев.



Критической потерей для киевлян рискует стать травма Виктора Цыганкова. Лидер сезона по голам и результативным передачам может пропустить предстоящую встречу или же выйти лишь в её концовке. Без молодого украинца столичный клуб существенно теряет в остроте и значительно менее креативно действует в атаке.

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Ещё одной кадровой проблемой «Динамо» станет повреждение Дениса Попова, который точно не сыграет с «Вильярреалом». 22-летний футболист окончательно застолбил за собой место в центре обороны команды и помогает ей не только в защите, но и в атаке. В общем, поводов для головной боли у Мирчи Луческу достаточно.



«Вильярреал» же подходит к матчу с «Динамо» практически в идеальном составе — сыграть не могут только Висенте Иборра и Альберто Морено. Впрочем, оба футболиста уже давным давно пытаются залечить свои травмы и команда достойно справляется и без них. Потому не видим смысла мудрить, на П2 дают 1.98.

Прогноз и ставки на матч 1/8 Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал» 11 марта 2021 года

Даже с учётом не лучших результатов гостей в последний месяц, именно они являются фаворитом в выездном матче с «Динамо». Можно сказать, что эксперты по делу отдают предпочтение команде Эмери, ведь класс игроков у испанского коллектива существенно выше, нежели у лидера чемпионата Украины. Если же в составе «Динамо» не появится Виктор Цыганков, шансы хозяев будут и вовсе мизерными.



Ставка: победа «Вильярреала» за 1.98.