«МЮ» — «Милан». Прогноз на матч: 90 минут страданий для Доннаруммы на «Олд Траффорд»

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Милан» 11 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз первого матча 1/8 Лиги Европы «МЮ» — «Милан» (11.03.2021)

Центральным матчем 1/8 финала Лиги Европы однозначно станет противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Милан». Эта вывеска достойна финала и явно не затерялась бы даже в плей-офф Лиги чемпионов, однако суровый жребий свёл одних из лучших команд в истории футбола на столь ранней стадии. Тем интереснее.

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Невзирая на все прежние достижения, сейчас клубы объективно находятся на разных уровнях. Манкунианский гранд по-прежнему силён, обладает звёздным составом и борется за самые высокие места в одной из сильнейших лиг мира. «Милан» же лишь начал перестройку после длительного застоя, связанного с перепродажей. Как бы то ни было, нас ожидают два интереснейших матча.



В минувшее воскресенье «Манчестер Юнайтед» добыл знаковую победу. На выезде подопечные Уле-Гуннара Сульшера обыграли «Манчестер Сити», который до этого дня выиграл 21 матч подряд во всех турнирах. Такая победа в дерби должна невероятно вдохновить каждого из игроков «МЮ» на ещё большие свершения. Особенно учитывая тот факт, что ранее у команды был застой — как по игре, так и по результатам (три подряд нулевые ничьи).



В целом же беспроигрышная серия «МЮ» на данный момент составляет уже 11 матчей, при этом в шести последних встречах «красные дьяволы» пропустили лишь один гол. Всего же в 2021 году «Манчестер Юнайтед» проиграл лишь дважды — тому же «Ман Сити» в матче Кубка английской лиги и «Шеффилду» в АПЛ.

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Положение в турнирной таблице чемпионата Англии тоже приятное. Подопечные Гвардиолы создали комфортный задел и вряд ли позволят оживить интригу в чемпионской гонке. Но чистая вторая строчка с кое-каким запасом — это здорово.



У «Милана» в 2021 году игра вообще плохо клеится. Причиной стали регулярные травмы лидеров и большое количество турниров, в которых продолжает участие команда. Так, в десяти последних играх россонери одержали всего четыре победы. Как мы помним, до самого января подопечные Стефано Пиоли уверенно лидировали в Серии А, однако игровой спад не просто отбросил их на вторую строчку турнирной таблицы. В спину уже вовсю дышат «Ювентус» и «Рома».



Если травмы ранее мешали «Милану» в удержании лидерства в Серии А, то сейчас они могут послужить причиной вылета из еврокубков. В первом матче с «МЮ» не сыграют Златан Ибрагимович, Хакан Чалханоглу, Марио Манджукич, Анте Ребич, Даниэль Мальдини и Исмаэль Беннасер. Практически вся линия атаки осталась в Милане и будет смотреть встречу по телевизору. Ужасные потери.

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У «Манчестер Юнайтед» проблем с составом значительно меньше — к предстоящей игре не готовятся лишь Фил Джонс, Хуан Мата, Поль Погба и Давид де Хеа. Всех их Сульшер может с лёгкостью заменить, а значит, состав команды практически не пострадает.



Плюс фактор своего поля. На таком фоне логично отталкиваться от манкунианцев. Состав у них по умолчанию мощнее, а кадровые потери лишь увеличивают разницу. На Ф1 (-1) дают 2.22. Любопытно.

Прогноз и ставки на матч 1/8 Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Милан» 11 марта 2021 года

Отсутствие ряда ключевых игроков у «Милана» вынудит действовать от обороны, чем обязан пользоваться «Манчестер Юнайтед». В таких условиях команда сделает максимум для того, чтобы обеспечить себе комфортный результат накануне ответной встречи. Состав у Сульшера крепче, состояние хорошее. Плюс своё поле.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.22.