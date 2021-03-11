«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 6-й матч: Воробьёв и Мозякин закроют серию в Казахстане

12 марта состоится шестой матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу казахстанцев в основное время можно с коэффициентом 2.76, а успех российского клуба оценён в 2.44.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ «Барыс» — «Металлург» Мг 12 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.86. Гол в первые десять минут идет за 1.94.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Металлург» Магнитогорск (12.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился. Март подбирается к середине, стадия плей-офф набирает ход. В большинстве случаев обошлось без особой борьбы. На Западе уже известны полуфинальные пары, на Востоке ясно пока не всё.

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Один из матчей стартового раунда Кубка Гагарина состоится в пятницу, 12 марта. На льду «Барыс-Арены» в Казахстане местный «Барыс» будет принимать магнитогорский «Металлург», начнётся встреча в 16:30 мск. Пока это самая плотная серия первого раунда Кубка Гагарина, счёт 3-2 в пользу магнитогорцев.



«Магнитка» получила преимущество своего льда, но в полной мере воспользоваться им не смогла. На старте одержала ярчайшую победу со счётом 7:4, однако сломить казахстанский клуб это не помогло. Уже в следующем матче гости сделали выводы, дожали «лис» в овертайме и вернули баланс.



Серия перешла в Нур-Султан. В третьем поединке магнитогорцы снова вышли вперёд, выиграв со счётом 2:1. Разумеется, перед родными трибунами и болельщиками хозяевам опускать руки было нельзя, так что четвёртая встреча уже прошла по их сценарию. Волевая победа со счётом 4:2, и соперники снова отправились в Магнитогорск.

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Казалось бы, равный счёт в серии и одинаковые шансы на выход в следующую стадию обещали напряжённую игру. Однако уже на второй минуте первого периода команда Ильи Воробьёва как-то буднично открыла счёт, а за пять минут до первого перерыва удвоила преимущество.



Вторая двадцатиминутка тоже прошла по плану «Металлурга». Сперва Николай Голдобин реализовал большинство. Казахстанцы один раз огрызнулись, но вернуться в игру заброшенная шайба не помогла. Их голкипер Йони Ортио пропустил дважды за 44 секунды и ушёл на скамейку.



В третьем периоде оппоненты результативными действиями не отметились, оставшиеся 20 минут превратились в формальность. Магнитогорцы ослабили хватку, а клуб из Нур-Султана так ничего конкретного и не создал. Серия снова переместится в Казахстан, но теперь «Барысу» придётся хорошенько постараться.

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«Магнитка» на протяжении серии показывает отличную результативность. Сыграно уже пять встреч, а она записала на свой счёт уже 17 шайб. Выпал только пятый поединок, но его пропускал Сергей Мозякин. Больше за то же время умудрился затолкать только СКА в ворота минского «Динамо» (19 голов). Но тут надо бы сказать, что и минчане более вальяжно играют в обороне, чем казахстанцы.



Мы бы рискнули и проверили ИТБ2 2.5 шайбы за коэффициент 2.13. Альтернативный вариант – Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.07. Без голов команды нас не оставят, всё же казахстанцам нужно побеждать. Однако после прошлого поединка в Магнитогорске российский клуб выглядит предпочтительнее. Найти управу на Голдобина подопечные Юрия Михайлиса не могут.

«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 12 марта 2021 года

Российский клуб забрал пятый матч без каких-либо проблем и поставил соперника на грань вылета: следующее поражение станет для «Барыса» последним. «Металлург» много забивает (по крайней мере с Мозякиным в составе), да и в целом выглядит здорово. «Барысу» даже на своём льду будет очень непросто.



Ставка: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 2.5 шайбы за 2.13.