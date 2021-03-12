«Зенит» — «Ахмат». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак не пустят ЦСКА на первое место в РПЛ

13 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 13 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.73, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (13.03.2021)

Российский футбол набирает обороты. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, до четвертьфиналов времени ещё достаточно. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги, а там дело уже дошло до финальной трети дистанции. Впереди 22-й тур.

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Программа продолжится в субботу, 13 марта, четырьмя матчами. В 16:30 мск в Санкт-Петербурге «Зенит» на стадионе «Газпром-Арена» начнёт выяснять отношения с «Ахматом». Пока вторая часть сезона складывается для действующего чемпиона даже не сложно, а откровенно провально.



Самое обидное, что непосредственно по качеству футбола всё вполне неплохо. Однозначно не удался только поединок с тульским «Арсеналом» (1:2), где не могли рассчитывать на целый ряд ключевых исполнителей и закономерно уступили. Пропустили три мяча (один отменили из-за офсайда), ничего толком не придумали впереди.



А вот одно очко с «Ростовом» (2:2) и «Рубином» (1:2) — это скорее невезение, чем отсутствие идей в атаке. Разумеется, команда могла играть лучше, но по количеству созданных моментов превзошла обоих оппонентов. Причём с запасом. Однако жуткая реализация и несколько потерь концентрации дорого обошлись.

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Подопечных Валерия Карпина много выручал Сергей Песьяков, а новичок Али Соу дважды оказался в нужное время в нужном месте. Санкт-петербуржцы играли в большинстве 35 минут, забили два мяча. И умудрились пропустить в концовке. Невезение — однозначно. Но заслуженно. Так проводить последние минуты при численном преимуществе просто нельзя.



С «Рубином» получилось ещё обиднее. Юрий Дюпин тоже достаточно выручал. Один Сердар Азмун дважды угодил в штангу. А концовка выдалась особенно эпической: Денис Макаров разобрался с Ловреном и Дугласом Сантосом, а Артём Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.



В общем, подопечным Сергея Семака пора возвращаться на победный путь. Преследователи потихоньку подтягиваются. ЦСКА отстаёт всего на два очка, «Спартак» — на четыре, «Сочи» — на пять, а «Динамо» — на шесть. А ведь с «Ахматом» сине-бело-голубые в последнее время играют далеко не лучшим образом.

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Достаточно сказать, что в пяти предыдущих поединках соперники разошлись миром. Причём в большинстве случаев результативность оказывалась скромной. Планку тотала пробили лишь в одном из семи последних матчей. Было это в первом круге — 2:2 в Грозном. Тогда много обсуждали работу главного судьи Сергея Карасёва.

Грозненцы возобновили сезон не лучшим образом. С горем пополам выбили «Ростов» из Кубка России (1:0, жёлто-синие не реализовали пенальти), а вот в РПЛ совсем не ладится. Уже семь туров без побед. Справедливости ради, календарь выдался невероятно сложным. «Зенит», «Локомотив», «Сочи», «Ростов», «Рубин», «Динамо» и ЦСКА.



Все эти клубы претендуют как минимум на зону еврокубков. После выезда в Санкт-Петербург календарь станет гораздо легче. Впрочем, многое уже потеряно: подопечные Андрея Талалаева опустились на 11-ю строчку в турнирной таблице, до замыкающего топ-5 «Динамо» не хватает восьми баллов. Солидно.



В какой-то момент количество моментов должно перейти в качество. «Зениту» не хватает в первую очередь надёжности в обороне, однако гости сейчас созидают с трудом. Потому высокой результативности не ждём. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.73 и ставкой «гости не забьют» за 2.20. В трёх предыдущих встречах в Санкт-Петербурге «Ахмат» отличиться не смог.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 13 марта 2021 года

«Зенит» набрал всего одно очко в двух предыдущих турах, хотя создавал достаточно. Конкуренты подтянулись, нужно побеждать. «Ахмат» сейчас не блещет, а в трёх последних выездах в Санкт-Петербург не смог даже забить. Основная проблема сине-бело-голубых весной — дурацкие ошибки в обороне. Если обойдётся без них, три очка не станут проблемой.



Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.