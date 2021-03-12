А ещё сегодня может завершиться первый раунд плей-офф КХЛ.

«Химки» — «Ростов», шанс для Миранчука и другие матчи. Что смотреть 12 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 12 марта.

На что ставить в футболе 12 марта

Как обычно, пятница – промежуточный этап между еврокубками и футбольным уик-эндом. Сегодня стартует очередной тур РПЛ, «Химки» примут «Ростов». Ждём, что на поле выйдет и ярко сыграет Алексей Миранчук, его «Аталанта» сыграет со «Специей».



В Англии сыграют «Ньюкасл» и «Астон Вилла», в Германии «Аугсбург» и «Боруссия» М, в Испании – «Леванте» и «Валенсия». В Италии, кроме матча «Аталанты», встреча «Лацио» и «Кротоне», а во Франции сразятся «Реймс» и «Лион».

«Аталанта» — «Специя». Прогноз: перед «Реалом» Миранчук разомнётся на аутсайдере Серии А За четыре последних тура «Специя» пропустила девять голов. Команда Гасперини таких не жалеет.

На что ставить в хоккее 12 марта

Сегодня может завершиться первый раунд КХЛ, это случится, если «Металлург» на выезде победит «Барыс». Если же нет, то нас ждëт решающий, седьмой матч. После полуночи переключаемся на НХЛ, здесь 6 игр.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 6-й матч: Воробьёв и Мозякин закроют серию в Казахстане За пять поединков серии магнитогорцы забросили 17 шайб. «Барысу» будет тяжело даже дома.

На что ещё ставить 12 марта

На теннисном турнире в Марселе Карен Хачанов сразится с австралийцем Мэттью Эбденом.



В баскетбольной Евролиге важнейший матч для «Зенита», гостевая встреча с «Олимпиакосом». В ночь на субботу 8 матчей в НБА.



Два перенесенных матча в мужской волейбольной Суперлиге: «Локомотив» примет «Югру-Самотлор», а «Зенит» — «Газпром-Югру».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!