«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз: главное не уснуть — больше двух голов тут не будет

12 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Астон Виллы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех хозяев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 12 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Астон Вилла» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 28-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» (12.02.2021)

«Астон Вилла», ещё несколько недель назад всерьёз претендовала на зону еврокубков. Дальше последовал неудачный отрезок, теперь бирмингемцы постараются реабилитироваться перед собственными болельщиками в матче с «Ньюкаслом» — командой, у которой на протяжении всего сезона одни лишь проблемы.

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Ещё в начале февраля «Астон Вилла» шла в топ-5 АПЛ, однако лишь одна победа в пяти матчах чемпионата отбросила их аж на девятое место — плотность в турнирной таблицы очень высокая. Да, у «львов» есть два поединка в запасе и в случае двух побед они сразу же взлетят на шестую строчку. Игра с «Ньюкаслом» — первый из них.



В начале сезона казалось, что «сороки» будут пить кровь практически у любого оппонента. По крайней мере из числа середняков. Сплав опыта и молодости располагал именно к этому. На деле же «Ньюкасл» снова борется за выживание и навязывает борьбу лишь некоторым командам из второй половины турнирной таблицы.



В первом круге «Астон Вилла» добыла лёгкую победу со счётом 2:0 и, казалось, второй их матч будет мало отличаться. Вот только в дело вмешались травмы — загадочное повреждение получил капитан «Виллы» Джек Грилиш, именно с этого момента и началось падение. Не сыграет Джек и в предстоящей встрече с «сороками», что существенно ослабит атакующий потенциал.

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Впрочем, ещё большие проблемы с составом испытывает Стив Брюс, ведь с «Астон Виллой» точно не сыграют Каллум Уилсон, Аллан Сент-Максимен, Мигель Альмирон и Фабиан Шер. Три самых креативных игрока команды не помогут против одной из лучших оборон лиги — как в таких условиях нужно подбираться к воротам соперника? Перед наставником «сорок» практически нерешаемая задача.



Если без Сент-Максимена «Ньюкасл» умудрялся кое-как забивать голы, то после повреждения Уилсона дела стали вовсе плохи. Ведь на счету британца 10 голов и 5 ассистов, а значит он поучаствовал больше, чем в половине голов! Всего «Ньюкасл забил 27 мячей в 27 играх АПЛ. После его травмы «сороки» отметились всего двумя забитыми мячами в четырёх матчах.



Учитывая серию неудач, Стив Брюс и его подопечные приложат максимум усилий для победы над обескровленным соперником. Тем не менее, вряд ли команды подарят нам много забитых голов — в их защитных рядах по-прежнему всё в порядке, а в воротах стоят голкиперы, которые регулярно ловят кураж и сводят практически любые атаки соперников на нет.

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В общем, предпосылок для высокой результативности не видно. Между прочим, коэффициент на классический тотал меньше 2.5 гола более чем неплох — 1.79. Можно не мудрить и заиграть его. Ставка посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча, на него дают 2.70.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 12 марта 2021 года

Отсутствие ключевых исполнителей в атаке обеих коллективов говорит о том, что судьбу матча может решить всего один гол. Если ставка на победу «Астон Виллы» видится вам слишком рискованной, то тотал меньше 2.5 гола — идеальный вариант для предстоящей встречи.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.79.