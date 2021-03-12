«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Пеп Гвардиола отнесётся к аутсайдеру АПЛ с уважением

13 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 9.60. А ставки на ничью принимаются за 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 13 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.92. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Сити» (13.03.2021)

Дни сменяются один за другим, уже миновала первая неделя весны. В еврокубках набрала ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Английская Премьер-лига продолжает манипулировать расписанием матчей, плотность календаря по-прежнему высокая.

«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич и Рондон готовы обойти «Зенит» в таблице РПЛ Туляки потерпели два поражения с общим счётом 0:7, хотя играли неплохо.

В субботу, 13 марта, состоятся сразу четыре поединка 28-го тура первенства. В самом позднем из них на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне местный «Фулхэм» попробует остановить «Манчестер Сити», начало встречи – в 23:00 мск. Хозяева в последнее время выглядят бодро, но с гостями, конечно, не сравнятся.



Кажется, совсем скоро «Ливерпуль» лишится титула чемпиона Англии. «Горожане» по-прежнему показывают сумасшедшие результаты. Они ворвались на первое место в таблице и создали солидную фору. В их активе 68 очков, а отрыв от ближайшего преследователя «МЮ» составляет уже 14 пунктов.



«Красным дьяволам» в дерби удалось отыграть три очка, команда Пепа Гвардиолы тогда проиграла со счётом 0:2. Но это не сломило её чемпионский настрой. В следующей же игре им удалось добавить боли и без того страдающему «Саутгемптону», забив пять мячей (5:2). Блистали Рияд Марез с Кевином Де Брёйне.

«Лидс» — «Челси». Прогноз: Тухель не забудет об АПЛ и перед матчем ЛЧ с «Атлетико» В четырёх последних матчах чемпионата Англии «Лидс» потерпел три поражения всухую.

Впереди у «Ман Сити» ответный поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Мёнхенгладбах. Не то чтобы немцы собираются сдаваться без боя, но первая победа англичан (2:0) смотрелась как-то слишком буднично. Едва ли и в этот раз возникнут проблемы, так что жертвовать игрой в АПЛ не стоит.



Тем более что недооценивать предстоящего соперника наивно. «Фулхэм» сейчас показывает достойные результаты: за шесть предыдущих матчей в чемпионате Англии потерпел всего одно поражение, скатал две ничьи и одержал три победы. Последняя — вообще над «Ливерпулем», да ещё и на выезде (1:0). Недурно для аутсайдера.



Лондонцы заслужили шанс сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. В турнирной таблице первенства они по-прежнему идут на 18-м месте, но теперь в их активе 26 очков. «Брайтон» набрал столько же, а «Ньюкасл» всего на один балл больше. Правда, и у тех, и у других есть игра в запасе.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз: главное не уснуть — больше двух голов тут не будет После травмы Джека Грилиша «Астон Вилла» выиграла всего один матч из четырёх проведённых.

Понятно, что тягаться с «Ман Сити» даже на своём поле будет крайне непросто, тем более что «Фулхэм» в текущем сезоне выезды проводит гораздо лучше, чем домашние игры. За 14 матчей в АПЛ на своем поле он сумел забить только восемь голов и набрать десять очков. Маловато будет.



Однако на разгром «горожане» могут не рассчитывать, ведь у лондонцев отличная оборона. В семи последних играх пропустили всего лишь два мяча, хотя среди соперников были «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». А при таких раскладах П2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06 выглядит интересно.



При желании вовсе можно проверить победу гостей всухую за 2.09. Оборона подопечных Пепа Гвардиолы не хуже, плюс статистика личных встреч на их стороне. Любопытно, что восемь из десяти предыдущих очных игр заканчивались «сухой» победой команды из Манчестера. Капитальное превосходство.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 13 марта 2021 года

«Манчестер Сити» по-прежнему лидирует в АПЛ и крушит своих соперников, однако на разгром в Лондоне рассчитывать будет трудно. «Фулхэм» в последнее время сам выглядит достойно, особенно в обороне. Ждём победу гостей, но на этот раз без голевого парада. Пропускают «дачники» совсем мало.



Ставка: победа «Ман Сити» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.