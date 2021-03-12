«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Промес поможет красно-белым отомстить за поражение в Кубке

13 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех гостей оценён экспертами в 2.80. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — «Спартак» 13 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (13.03.2021)

Центральным матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги станет противостояние столичных «Динамо» и «Спартака». Обе команды продолжают борьбу за самые высокие места, и победа в предстоящем поединке станет важнейшей в том числе и в контексте борьбы за еврокубки. А может, и за что-то большее.

«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич и Рондон готовы обойти «Зенит» в таблице РПЛ Туляки потерпели два поражения с общим счётом 0:7, хотя играли неплохо.

«Спартак» идёт третьим в турнирной таблице РПЛ, однако мог бы её возглавлять, если бы не три подряд поражения. Потеряв очки в матчах с «Сочи», «Рубином» и «Зенитом», команда и вовсе потеряла вторую строчку. Теперь отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка. Не так много, но для борьбы за титул пора прекращать осечки.



Ещё двумя очками и двумя строчками турнирной таблицы ниже идёт столичное «Динамо». Подопечные Сандро Шварца классно начали весеннюю часть чемпионата, добыв две победы в двух матчах. Разумеется, при таких результатах продвижение в таблице не заставило себя должно ждать — позади остались «Ростов» и «Краснодар».



Настоящим впрыском адреналина для красно-белых может стать возвращение Квинси Промеса. Недаром в прошлом туре команда добыла одну из самых крупных побед за долгие годы (6:1 с «Краснодаром»), а сам голландец к голу добавил результативную передачу.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Пеп Гвардиола отнесётся к аутсайдеру АПЛ с уважением «Горожане» сильнее, но за семь последних игр «Фулхэм» пропустил всего два мяча.

Думаю, мало кто забыл, что вытворял этот футболист в период своего первого пришествия в «Спартак». Если уровень самого Квинси останется прежним, то в руках Андреаса Хинкеля появится серьёзный козырь в борьбе за чемпионство. Ведь уровень РПЛ в последние годы упал.



Сей козырь нужно будет использовать и в матче с «Динамо», ведь в конце февраля соперники уже встречались на стадии 1/8 финала Кубка России. Победило «Динамо», причём сделало это достаточно легко — 2:0. И да — в той игре не принимал участие Квинси Промес.



Именно Промес может стать главной звездой предстоящего матча с «Динамо» — пусть бело-голубые и показали неплохие результаты после зимней паузы, их соперниками были «Ахмат» и «Тамбов». Теперь же команде предстоит сыграть в дерби, ещё и со столь воодушевлённым соперником. Будет явно непросто.

«Зенит» — «Ахмат». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак не пустят ЦСКА на первое место в РПЛ Сине-бело-голубые набрали всего одно очко в двух турах, хотя создали достаточно остроты.

«Спартак» является одной из самых забивных команд лиги — больше голов только у «Зенита», который единолично возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» тоже комфортно чувствует себя в атаках и всячески старается играть вперёд — тот редкий случай, когда нельзя с уверенностью сказать, что матч Российской Премьер-Лиги будет низовым.



Даже странно, что на классический тотал больше 2.5 мяча букмекерские конторы предлагают заметно больше двойки. “Обе забьют” за 1.88 — тоже интересно, защита у красно-белых в последнее время не впечатляет

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Спартак» 13 марта 2021 года

Обе команды будут явно настроены на победу, и, кажется, что именно в дерби ничьей не будет удовлетворён никто. Учитывая достаточно высокий коэффициент на тотал больше, было бы рациональным проверить именно такую ставку. Защита у красно-белых не блещет, зато в атаке после возвращения Промеса стало веселее.



Прогноз: тотал больше 2.5 гола за 2.13.