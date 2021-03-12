«Вердер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер пощадят бременцев в Бундеслиге

13 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех хозяев оценён экспертами в 11.50. А ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария» 13 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча 25-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» — «Бавария» (13.03.2021)

Очередной год, очередной сезон в Бундеслиге и очередное чемпионство мюнхенской «Баварии» — пока дела в чемпионате Германии обстоят приблизительно так. Пусть мюнхенский клуб и опережает «РБ Лейпциг» всего на два очка, запас по уровню исполнителей и ресурсам столь велик, что в итоговом титуле не сомневается практически никто.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Пеп Гвардиола отнесётся к аутсайдеру АПЛ с уважением «Горожане» сильнее, но за семь последних игр «Фулхэм» пропустил всего два мяча.

В феноменальной форме находится Роберт Левандовски, который в 23 матчах Бундеслиги забил уже 31 гол. К примеру, в пяти последних официальных поединках Роберт Левандовски отметился в воротах соперников восемь раз. Невероятные показатели, однако поляк не планирует останавливаться.



Наверняка игроки «Баварии» и их польский форвард в частности помнят матч первого круга Бундеслиги, в котором им не удалось обыграть «Вердер» на домашнем стадионе. Не забил тогда и Левандовски. Самое время исправить ситуацию и отправить в ворота бременцев пару мячей, особенно если учесть тот факт, что «Вердер» является для «Баварии» «клиентом» — до октябрьской ничьи мюнхенский клуб обыгрывал его 19 раз подряд. Пора выходить на новую серию.



Небольшая чёрная полоса «Баварии», как кажется, позади. В середине февраля команда не смогла обыграть «Арминию» (3:3) и «Айнтрахт» (1:2), однако с тех пор одни лишь победы — как в Лиге чемпионов, так и в Бундеслиге. «Вердер» должен стать очередной жертвой мюнхенской машины перед ответной встречей с «Лацио».

«Зенит» — «Ахмат». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак не пустят ЦСКА на первое место в РПЛ Сине-бело-голубые набрали всего одно очко в двух турах, хотя создали достаточно остроты.

Гости в нынешнем сезоне выступают достаточно посредственно. Однако 12-е место в турнирной таблице, вероятно, полностью устраивает руководство, ведь отрыв от зоны вылета составляет комфортные 11 очков. На что-то большее, нежели сохранение прописки в Бундеслиге, бременцы не претендуют уже давно.



Забавно, что две последние победы «Вердер» одержал над командами, которые совсем недавно не сумела обыграть «Бавария». Выездные 2:0 с «Арминией» и домашние 2:1 с «Айнтрахтом». На предстоящий матч, впрочем, этот факт вряд ли как-то повлияет.



Нельзя не отметить, что «Бавария» хоть и практически неизменно обыгрывает «Вердер», но далеко не всегда делает это с крупным счётом. В десяти последних матчах у мюнхенцев девять побед, однако лишь трижды на указанном отрезке было забито более трёх мячей.

«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич и Рондон готовы обойти «Зенит» в таблице РПЛ Туляки потерпели два поражения с общим счётом 0:7, хотя играли неплохо.

С учётом предстоящего матча Лиги чемпионов было бы целесообразно сэкономить силы, поэтому вполне возможно, что большого количество голов зрители вновь не увидят. Потому поверим в продолжение тенденции и возьмём тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария» 13 марта 2021 года

В итоговой победе «Баварии» мало кто сомневается, однако счёт, с которым она будет добыта — это по-прежнему открытый вопрос. Плотность сезона, много важных матчей впереди, усталость команды в целом — все эти тезисы говорят не в пользу разгрома от команды Ханса-Дитера Флика. Кажется, «Вердер» сумеет сохранить лицо на домашнем стадионе.



Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.92.